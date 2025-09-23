Кабинетът "Желязков"

"България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк, цитиран от Министерския съвет.

Премиерът с петима министри е в Ню Йорк за сесията на ООН.

Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят, отбелязват от МС.

"България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници. Кризата със заложниците засяга пряко и нашата страна. Сред лицата, които все още са задържани от "Хамас", е един български гражданин", посочи министър-председателят.

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Той подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.

Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.

"Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство", заяви от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство - NCSEJ.

"За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото", добави той, цитиран от БТА.

"Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати", коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.

