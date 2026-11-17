Икономическият на страната ни беше посочен като пример за интеграция

325 Снимка: Аудиовизуална служба на ЕК.

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Настъпващият на 1 януари догодина 20-годишен юбилей от присъединяването на България и Румъния към ЕС бе отбелязана днес в Европейския парламент в Брюксел. На събитието присъстваха евродепутати, бивши премиери и еврокомисари, и то бе организирано от българския евродепутат Андрей Ковачев и румънския му колега Виктор Негреску, който е заместник-председател на ЕП.

България и Румъния имат значителен принос за развитието на Европейския съюз, а постигнатият от двете държави икономически напредък през последните две десетилетия е сред доказателствата за ползите от европейската интеграция. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола по време на събитието за предстоящата 20-годишнина от присъединяването на двете страни към ЕС.

Според Мецола членството в общността е предоставило на България и Румъния значителни икономически възможности, достъп до европейските свободи и възможност за активно участие във формирането на политиките на ЕС.

"Това е специален момент за Европейския парламент, в който се подготвяме да отбележим дългоочакваната 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Събираме се, за да оценим приноса на вашите две държави. Те донесоха огромни ползи за Европейския съюз", подчерта Мецола пред журналистите.

България е високо ценен член на Европейския съюз

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В отговор на въпрос за развитието на България през последните две десетилетия председателят на Европейския парламент даде положителна оценка за постигнатия от страната напредък.

"България е изключително ценен член на Европейския съюз. Това може да се види и от работата на всички нейни представители в Европейския парламент. Вземат се решения, които носят ползи за страната ви. Предвид всички възможности, които членството в ЕС предоставя на България, постигнатото през последните 20 години е наистина впечатляващо", заяви Мецола.

Тя открои и активната роля на българските и румънските евродепутати в работата на европейските институции.

Шенген като ключов етап от европейската интеграция

Сред най-значимите постижения на двете държави Мецола посочи присъединяването им към Шенгенското пространство - решение, за което Европейският парламент настояваше повече от десетилетие.

Председателят на ЕП обърна внимание както на икономическите ползи от членството в Съюза, така и на свободите, които европейската интеграция предоставя на гражданите и бизнеса.

"Тези моменти са повод за празнуване, но и за оценка на това къде се намираме днес и как бихме могли да развиваме европейската интеграция през следващите години, следвайки примера на Румъния и България", коментира тя.

Румъния е в сърцето на Европейския съюз

Роберта Мецола даде висока оценка и за икономическата трансформация на Румъния след присъединяването ѝ към ЕС. Тя подчерта значението на румънското политическо лидерство и приноса на представителите на страната за определянето на европейските политики.

"Икономическото развитие е впечатляващо. Румъния е държава, която се намира в самото сърце на Европейския съюз, а Европейският съюз е много по-добър благодарение на нея", заяви председателят на ЕП.

Две десетилетия членство и поглед към бъдещето

България и Румъния ще отбележат официално 20 години от присъединяването си към Европейския съюз на 1 януари 2027 г. По думите на Мецола опитът на двете страни може да послужи като пример за следващите етапи от европейската интеграция.

Годишнината бе отбелязана на 17 ноември в Брюксел със специално събитие под надслов "20 години България и Румъния в Европейския съюз: споделен път, общо бъдеще". Предстои и официална церемония в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, която ще се проведе през януари догодина.

Мецола добави още, че военното нападение на Русия срещу Украйна е показало стратегическата важност на България и Румъния. Можете да разчитате за пълната съпричастност на ЕС, каза тя по повод заплахите в Черно море. Вашето преобразяване дава пример за страните, които очакват също да се присъединят, обобщи Мецола.

Когато подписвах договорите за присъединяване на двете страни, се чувствах горд, особено защото събитието беше в Люксембург, каза бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. С това сложихме край на катастрофалното Ялтенското споразумение, което ни принуди да застанем срещу самите себе си и да бъдем разделени за твърде дълго, добави той.

Сътрудничеството между България и Румъния беше решаващо в процеса на присъединяване, каза бившият български премиер Симеон Сакскобургготски. Той призова младите да помнят, че в историята отношенията между двете страни са били сложни, но те са имали волята за промяна. Къде щяха днес да бъдат България и Румъния в тези бурни времена, попита Сакскобургготски и настоя, че няма алтернатива на ЕС.

Европа е мост между миналото и бъдещето, символ на надеждата, каза бившият български главен преговарящ с ЕС и впоследствие първи български еврокомисар Меглена Кунева. ЕС е изграден на основата на надеждата, добави тя. България и Румъния изградиха изключителна връзка в хода на успоредните преговори за присъединяване към ЕС, Гърция постоянно ни подкрепяше, отбеляза Кунева с благодарност.

Почти половин век съветска доминация и диктатура оставиха нашата страна зад Желязната завеса, но надеждата за свобода и демокрация оцеля, посочи в словото си евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Пожертвахме много, но получихме нови възможности, добави той.

На събитието говориха също зам.-председателят на ЕП Виктор Негреску, бившият румънски премиер Калин Попеску-Търичану и външният министър Дан Некуалеску.

Българският, румънският и европейския химн бяха изпълнени от двама оперни певци. Талантливите деца на София и Букурещ бяха представени като първото поколение младежи, което е родено под флага на европейската култура и солидарност.

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