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С рекорди по бързина приключи предаването на протоколите на секционните избирателни комисии от 23-ти избирателен район и от 25-и в зала "Арена 8888" в София.

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"Приключихме за около три часа и половина, което е рекорд за Районна избирателна комисия 23", каза председателят й Даниел Тунчев. По думите му не е имало много грешки, а основните такива са били объркани страници в протоколите. Сравнихме данните с черновите на протоколите, всички грешки са коригирани, разясни той.

Тунчев посочи, че е имало затруднения при извозването на членовете на секционните комисии до зала "Арена 8888". "Имаше организационни забавяния. От секция в "Триадица" съобщиха, че са чакали транспорт около два часа, което е довело до по-късното предаване на протоколите им", обясни той, цитиран от БТА.

За транспорта отговарят общините, които имат задължението да извозват членовете на СИК от секциите за гласуване до залата. Проблем има, защото комисиите обработват бързо протоколите при края на изборния ден в 20:00 ч. и повечето се струпват, при което чисто логистично организацията става трудна, обясни Даниел Тунчев.

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Общината няма ангажименти към извозването на членовете на СИК от "Арена 8888", посочи още председателят на РИК 23. По думите му предстои протоколите да бъдат сканирани от "Информационно обслужване" и районните комисии да ги предадат в Централната избирателна комисия.

И от Районната избирателна комисия 25 отбелязаха рекорд по бързо предаване.

"Приключихме рекордно бързо", каза председателят на РИК 25 Георги Ралев. "Когато нещата са тренирани седмица по-рано, на следващата е отиграна обстановката", добави той. По думите му секционните комисии са се справили отлично, с малко грешки, а от Районната избирателна комисия са имали по-добра организация от тази на първия тур.

По думите му е имало само две секции, при които се е наложило контролно преброяване в резултат на това, че броят на разписките от машината не е отговарял на отчетените гласове. За да не се загубят гласовете, правим преброяване, каза Ралев.

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