Резултатите от 99,95% обработени протоколи: Преднината на Йотова пред Гюров вече е 2,8 на сто
Разликата между двамата кандидати е точно 42 683 гласа
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Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 10:00 часа на 26 октомври 2026 г., сочат преднина от 2,806% (или точно 42 683 гласа) за Илияна Йотова пред Андрей Гюров при обработени 99,95% СИК протоколи в РИК. Според това разпределение двамата отиват на балотаж на 1 ноември.
Президентски избори 2026
Йотова и Вълчев водят след първия тур с 34.759%, като в тяхна подкрепа са гласували 528 782 избиратели.
Вторите - Андрей Гюров и Георги Кандев, получават 31.953%, което се равнява на 486 099 подадени гласа.
Трети са кандидатите на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.544% (190 828 гласа).
На четвърто място се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) с 4.608% (70 097 гласа).
Веднага след тях, на пета позиция с 4.426% (67 326 гласа), се позиционира вотът на избирателите, маркирали квадратчето "Не подкрепям никого".
Шести са кандидатите на ПП "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.788% (57 621 гласа).
Седми в подреждането остават Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.393% (36 406 гласа).
При 99,95% въведени протоколи броенето е на финалната права и предстои Централната избирателна комисия да обяви официалните окончателни резултати от първия тур на президентските избори.