Разликата между двамата кандидати е точно 42 683 гласа

4439 Скрийншот: ЦИК

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Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 10:00 часа на 26 октомври 2026 г., сочат преднина от 2,806% (или точно 42 683 гласа) за Илияна Йотова пред Андрей Гюров при обработени 99,95% СИК протоколи в РИК. Според това разпределение двамата отиват на балотаж на 1 ноември.

Йотова и Вълчев водят след първия тур с 34.759%, като в тяхна подкрепа са гласували 528 782 избиратели.

Вторите - Андрей Гюров и Георги Кандев, получават 31.953%, което се равнява на 486 099 подадени гласа.

Трети са кандидатите на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.544% (190 828 гласа).

На четвърто място се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) с 4.608% (70 097 гласа).

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Веднага след тях, на пета позиция с 4.426% (67 326 гласа), се позиционира вотът на избирателите, маркирали квадратчето "Не подкрепям никого".

Шести са кандидатите на ПП "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.788% (57 621 гласа).

Седми в подреждането остават Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.393% (36 406 гласа).

При 99,95% въведени протоколи броенето е на финалната права и предстои Централната избирателна комисия да обяви официалните окончателни резултати от първия тур на президентските избори.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.