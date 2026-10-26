Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Междинните резултати, изнесени на сайта на ЦИК към 10:00 часа на 26 октомври 2026 г., сочат преднина от 2,806% (или точно 42 683 гласа) за Илияна Йотова пред Андрей Гюров при обработени 99,95% СИК протоколи в РИК. Според това разпределение двамата отиват на балотаж на 1 ноември.

Президентски избори 2026

Йотова и Вълчев водят след първия тур с 34.759%, като в тяхна подкрепа са гласували 528 782 избиратели.

Вторите - Андрей Гюров и Георги Кандев, получават 31.953%, което се равнява на 486 099 подадени гласа.

Трети са кандидатите на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.544% (190 828 гласа).

На четвърто място се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) с 4.608% (70 097 гласа).

Веднага след тях, на пета позиция с 4.426% (67 326 гласа), се позиционира вотът на избирателите, маркирали квадратчето "Не подкрепям никого".

Шести са кандидатите на ПП "Величие" Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.788% (57 621 гласа).

Седми в подреждането остават Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.393% (36 406 гласа).

При 99,94% обработени протоколи: Разликата между Йотова и Гюров е малко под 43 000 гласа
Виж още При 99,94% обработени протоколи: Разликата между Йотова и Гюров е малко под 43 000 гласа

При 99,95% въведени протоколи броенето е на финалната права и предстои Централната избирателна комисия да обяви официалните окончателни резултати от първия тур на президентските избори.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
17327
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико Корнер
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико
9698
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
1574
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря IT
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря
386
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите Impressio
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите
2710
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни Trip
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни
2837
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус Вкусотии
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус
2196
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
575
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
770