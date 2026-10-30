Кметът на Община Белица от снощи е с мярка за неотклонение "домашен арест" по решение на Апелативния съд в Бургас

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Никога няма да ви предам и склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим. Това заяви кметът на Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански в обръщение към жителите на общината, след като снощи Апелативният съд в Бургас отмени определенията на окръжните магистрати и промени мерките за неотклонение на Ревански и кмета на Община Сунгурларе Димитър Гавазов от "задържане под стража" в домашен арест.

По решение на съда Ревански ще изтърпява мярката в Белица, а Гавазов - на настоящия си адрес в село Лозарево.

Двамата кметове бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на 20 и 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи спрямо Ревански и Гавазов, и двамата от ДПС, най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са обвинени за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки в община Сунгурларе.

Днес заместникът на Делян Пеевски написа специално обръщение към жителите на града, за да им благодари за подкрепата.

"Уважаеми и обичани от мен жители на община Белица, искам от сърце да Ви благодаря за безрезервната подкрепа, която ми оказахте в един от най-тежките и несправедливи моменти в моя живот. Познавате ме какъв човек съм и никога няма да ви предам и склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим. Ние, хората на община Белица, сме горди хора с мъжки и честни сърца. Задължен съм Ви и благодаря", гласи постът му, публикуван в официалната страница в социалната мрежа на местната администрация.

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Ревански изказва благодарност и към лидера на ДПС Делян Пеевски и цялото ръководство на партията.

"Нашата обща и силна воля са устоявали на изпитанията на времето, защото сме ДПС", заключва той.

Вчера обаче министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред журналисти, че кръгът на обвиняемите лица по разследването срещу задържаните кметове на Белица и Сунгурларе вероятно ще се разшири, тъй като събраните доказателства за източване на публичен ресурс са солидни, а дейността е огромна по своите мащаби.

"Не подбираме дали кметовете са на ДПС или друга политическа сила, навсякъде структурите ни проверяват обществените поръчки и дейности, свързани с потенциална възможност за източване на обществен ресурс. Не са причините в нас, че откриваме и кметове на ДПС, замесени в тези дейности. Има немалко кметове, които проверяваме в цялата страна. И не са само кметове на ДПС", посочи Демерджиев.

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