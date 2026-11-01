На балотажа днес се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев

31 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Българските граждани днес избират своя седми президент. Миналата неделя никоя от 27-те кандидатпрезидентски двойки не получи необходимата подкрепа, за да спечели на първи тур. На балотажа днес се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Адресите на избирателните секции извън страната могат да бъдат намерени тук, както и в приложението на ЦИК за президентския вот - "Избори 360°".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На 30 юли 2026 г. парламентът отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз.

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да гласуват в определените за тази цел места - предимно на първия етаж от сградите, в които са поместени секционните избирателни комисии (СИК).

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.