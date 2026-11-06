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Правителството ще представи проектобюджета на държавата за следващата година. За първи път това ще се случи в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) като е предвидено да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев.

Бюджет 2027

По предварителни данни се очаква бюджетът отново да бъде със свръхдефицит от над 3%, а нивото на приходите и разходите да е рекордно и да премине психологическата граница от 50 млрд. евро. Предвижда се също така таванът на дълга да надхвърли 39 млрд. евро, а новият дълг да е над 12 млрд.

Минималната работна заплата ще бъде 660 евро от 1 януари, предвижда се също така увеличаване на пенсиите от юли по швейцарското правило. В бюджетът ще бъдат заложени допълнителни приходи от въвеждането на данък върху свръхпечалбата в шест сектора - банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователите, телекомуникациините компании и обменни бюра, както и от допълнителни регулации в хазарта.

Предвидени са повече социални плащания като ще се начислява допълнително данъчно облекчение за родителите, увеличава се и обезщетението за втора година майчинство. Облекченията са в размер до 2000 евро за първо дете, 4000 за две деца и 6000 за три и повече. Майчинството за втората година ще бъде около 450 евро на месец.

Очаква се днес в УНСС всеки министър сам да представи бюджета на собственото си министерство, а вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев - финансовата рамка.

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Представянето на бюджета идва на фона на критики от опозицията и Европейската комисия. В публичното пространство се появиха части от кореспонденцията между Министерството на финансите и Брюксел, според които европейските институции изразяват резерви към планираното увеличение на държавните разходи.

Допълнително напрежение предизвикаха твърденията на опозицията, че управляващите от "Прогресивна България" възнамеряват да намалят наполовина задължителните вноски за втора пенсия, за да стабилизират държавното обществено осигуряване. От управляващото мнозинство отрекоха подобни планове, а премиерът Радев определи обвиненията като "истерия".

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Спорове предизвика и решението бюджетът да бъде представен в УНСС вместо в традиционна институционална среда. Вицепремиерът Атанас Пеканов защити избора, като подчерта, че няма нищо необичайно финансовата рамка да бъде представена в най-голямото икономическо висше училище у нас. Той увери, че правителството ще ограничи част от разходите, като същевременно запази социалните мерки.

Очаква се официалното представяне да внесе яснота около спорните бюджетни параметри, предвидените данъчни промени и възможностите за ограничаване на дефицита. Основното предизвикателство пред кабинета остава съчетаването на по-високите социални разходи с необходимостта от финансова стабилност.

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