Лидерът на ГЕРБ вече е "Господин Никой", заяви лидерът на "Възраждане", а от ПП-ДБ заключиха, че вървим към "мека диктатура"

2939 Стопкадър: БТА

Бойко Борисов вече е пенсиониран от Делян Пеевски и капитулира пред него с вкарването на ДПС - Ново начало в четворна управленска коалиция. Такова е мнението на част от парламентарната опозиция, изразено от някои от нейните лидери, след като лидерът на ГЕРБ обяви, че без четвърти партньор, в лицето на ДПС-НН, управлението не може да продължи. В противен случай отиваме на предсрочни избори през февруари.

"Току-що Пеевски пенсионира Борисов. Бойко Борисов вече е господин Никой", коментира във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"В 25-минутен моноспектакъл Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите : "Аз като кажа нещо - Пеевски се съобразява. Той като каже нещо - аз го изпълнявам.", цитира лидера на ГЕРБ председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев с пост също в социалната мрежа.

"Бойко Борисов днес окончателно вкара Делян Пеевски в новата коалиция", заключи лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев.

И той цитира признанието на Борисов, че когато Пеевски поиска нещо от него, той го изпълнява.

По думите му дали ДПС-НН ще поиска да има министри, или не - вече не е толкова важно. "Защото самият Борисов каза: "Когато Пеевски иска нещо от мен, аз го изпълнявам", каза още съпредседателят на ДБ, цитиран от БТА. Според него това изречение на Борисов е достатъчно и с него може да се обобщи цялата пресконференция на лидера на ГЕРБ.

Мирчев заключи още, че вървим към мека диктатура.

Той обвини лидера на ГЕРБ е изрекъл лъжа за това, че ПП-ДБ "по никакъв начин не сме били готови и не сме поставили условия, не сме протегнали ръка, за да влезем в подобно управление". "Направихме го и нашите условия ги сложихме на масата още миналата година. Те бяха Пеевски да не се докосва до управлението на страната, заяви съпредседателят на ДаБГ.

"Борисов тогава се уплаши и избра да управлява с Пеевски. В момента продължава в същия дух, признавайки, че познава Пеевски от 20 години", добави депутатът от ПП-ДБ.

Мирчев смята, че отстраняването на директора на МВР-Пазарджик е "компенсация за това, че за пореден път Борисов не можа да вземе главата на вътрешния министър, след като правилно беше установил, че той обслужва изцяло Делян Пеевски".

Липсата на кворум в парламента е показател за това, че "Борисов се гърчи пред Пеевски и пред невъзможността да се отскубне, да отиде на избори и да направи последен опит всъщност ГЕРБ да не бъде погълнат от Делян Пеевски", смята Ивайло Мирчев.

По-рано днес пред депутатите и ръководството на ГЕРБ Борисов заяви, че няма друг начин да продължи управлението, освен ако не покани да се присъедини към него ДПС-НН като четвърти партньор.

Той изведе аргумента, че допитването в структурите в страната е показало, че партията не иска избори. И разпореди в понеделник премиерът Росен Желязков да преговаря с БСП, ИТН и ДПС-НН за преформатиране на мнозинството, но само ако досегашните партньори са съгласни с включването на Делян Пеевски. Даде да се разбере още, че няма да бъдат сменяни министри, но промени с постовете в НС ще има.

"С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Истински се надявах ПП-ДБ да предложат, но не предложиха. Ако ИТН и БСП са окей, каните и говорите, ако не са окей - само ние няма да го правим", каза още председателят на ГЕРБ. Той отбеляза, че се е надявал "Продължаваме промяната-Демократична България" да кажат, че са готови да се срещнат с ГЕРБ, да подкрепят правителство по дадени теми, да осигурят мнозинство, но не се е случило.

Към момента от "Има такъв народ" мълчат и не са коментирали какво възнамеряват да правят и дали ще се съгласят на офертата. Тяхното мълчание настъпи от вторник насам - денят, когато прозвуча първата закана на Бойко Борисов, че ГЕРБ повече няма да крепят кворума и че нямат място в управлението.

От БСП пък още предварително заявиха, че са готови на всякакви стъпки и разговори за преформатиране на властта, включително да пожертват свои министри и председателката на НС Наталия Киселова, но не подкрепят да ходим на нови избори. И двете партии подписаха декларации за "санитарен кордон" около Пеевски и ДПС-НН преди създаването на сегашната коалиция.

