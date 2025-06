Родни политически лидери веднага реагираха на очакваната новина от ЕК, че България изпълнява изискванията за присъединяване към еврозоната от 1 януари догодина. Това стана при представянето на извънредния доклад за готовността на нашата страна за въвеждане на общата европейска валута. Европейската централна банка също дава положителна оценка на България по отношение на изпълнение на критериите за присъединяване към еврозоната.

Желязков: Забележителен ден!

Положителните оценки от Европейската централна банка и Европейска комисия потвърждават нашия напредък, но работата продължава. Това написа на английски премиерът Росен Желязков в публикация в социалната мрежа X.

Това е резултат от години на реформи, ангажимент и съгласуване с нашите европейски партньори, посочва министър-председателят.

"Забележителен ден. Още една крачка напред по пътя на България към еврото", написа още премиерът.

A remarkable day. Another step forward on Bulgaria’s path to the euro. The positive assessments by @ecb and @EU_Commission confirm our progress — but the work continues. This follows years of reforms, commitment, and alignment with our European partners.