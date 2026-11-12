Столичният кмет и неговият екип представиха постигнатото в четири тематични панела, акцентирайки върху спестените средства от отпадъци, транспорта и образованието

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Разширяването на метрото, разкриването на над 3000 места в детските градини и инвестициите в училища и ключови инфраструктурни обекти открои кметът на София Васил Терзиев при представянето на отчета за три години управление.

В четири тематични панела представители на общинското ръководство представиха постигнатото и предстоящите проекти в образованието, културата, социалните дейности, екологията, транспорта, сигурността и административното обслужване, предава БТА.

Терзиев подчерта, че отчетът представя колективните усилия на кмета, администрацията, Столичния общински съвет, районните кметове и общинските дружества. По думите му резултатите включват както надграждане на заварени проекти, така и промени в дейности, които не са работили добре.

Кметът посочи като основа за постигнатото изграждането на екип, подобряването на организацията на работа и използването на данни при управлението. Събрана е информацията на Общината, така че всяка следваща администрация да може да използва вече свършеното, вместо да започва отначало, обясни той.

В областта на транспорта Терзиев отчете пускането на три метростанции и работа по още седем. По думите му започва работа по разширението по бул. "Царица Йоанна", а проектирането на петте станции към "Студентски град" е към приключване. Продължава и дългосрочното планиране за разширение от Бизнес парка и към "Малинова долина".

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Сред инфраструктурните обекти кметът открои ул. "Опълченска", бул. "Александър Стамболийски", моста в "Бакърена фабрика" и започналото изграждане на бул. "Копенхаген". Подготвя се реализацията и на други основни пътни артерии.

Заместник-кметът по обществено строителство Емилиян Георгиев посочи сред реализираните обекти бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Опълченска" и открои изпълнението на програмата за тротоарите. За следващата година се подготвят над 20 големи проекта, съобщи той.

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Иван Николов представи плановете за обновяване на наземния градски транспорт. Те включват 125 нови автобуса и започване през следващата година на процедура за още 200, както и подмяна на трамваи с общо 80 нови мотриси. Още тази година автобуси по линиите до Витоша ще бъдат оборудвани с багажници за ски, посочи той.

Над 3000 нови места са разкрити в детските градини, а по над 20 нови детски градини се работи, съобщи Терзиев. Общината търси и възможности за използване на около 4000 незаети места чрез по-доброто им разпределение. Продължава осигуряването и отчуждаването на терени за нови обекти. Кметът посочи и платформата "Има място", която предоставя информация за местата в детските градини и яслите.

Снимка: БТА

Заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова посочи, че недостигът в детските градини и яслите все повече е свързан и с липсата на персонал. От около 7500 недостигащи места над 5500 са в яслените групи, уточни тя. Желязкова изрази увереност, че до края на мандата ще бъде постигнат значителен напредък в решаването на проблема.

Седем училища се дострояват и разширяват, а първите три проекта по инициативата "Училището - сърцето на квартала" са готови, съобщи кметът. Целта е да се подпомогне преминаването към едносменен режим и да се подобрят училищните дворове и спортните съоръжения, които да могат да се използват и от жителите на кварталите. В панела "София за нашите деца" беше посочено и откриването на първото ново общинско училище за последните 35 години.

За управлението на отпадъците Терзиев заяви, че с действията по договорите общината ще спести 220 млн. евро на града. Той определи справянето с натиска около отпадъците и транспортната криза като важни уроци за екипа.

Снимка: БТА

Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков заяви, че криза с отпадъците вече няма и предстои подписването на още един договор. Той подчерта необходимостта разделното събиране да бъде постоянен приоритет и съобщи за предстоящо откриване на климатични убежища и хъбове.

Терзиев призна, че по проекта "Зелен ринг" не е направено достатъчно, но заяви амбиция работата да се ускори и през следващата година да започне фактическата му реализация. Той изрази надежда догодина да бъде извършено и картирането на дърветата в София. По думите му общината няма да прави компромиси по въпросите, свързани с качеството на въздуха. Кметът заяви също, че целогодишната нискоемисионна зона не е рестрикция към гражданите.

Терзиев посочи още работата за нови паркове, почистването на езерата и подобряването на осветлението в Южния парк. По думите му над 200 "кални точки" ще бъдат облагородени тази година. Подготвя се и процедура за публично-частни партньорства за изграждане на паркинги.

Заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова определи инвестициите в културата като инвестиции в града и обществото. Тя открои постигнатото през последните три години и средствата, които общината отделя за култура.

Снимка: БТА

На въпрос за музей за съвременно изкуство Терзиев заяви, че до края на мандата ще има ясен отговор къде да бъде. Разглеждат се сгради и терени за осъществяването на проекта, посочи кметът.

Заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева представи работата в подкрепа на децата без родители и децата с увреждания. Подготвя се откриването на социална услуга, в която младежи ще могат да пребивават до 25-годишна възраст, за да получат подкрепа за самостоятелен живот след завършване на училище. Тя открои и значението на профилактиката и превенцията за здравето и на партньорството с медицинските висши училища.

Заместник-кметът по сигурността Лъчезар Милушев съобщи за изготвена визия за сигурността на София до 2030 г. и съвместна процедура срещу нарушенията на тишината след 23:00 часа. По думите му сигналите за такива нарушения са намалели с 34% през последните шест месеца. Той посочи и предприети мерки срещу шума от дрифтове по булевардите. Според Милушев София е подобрила с пет пункта индекса си на безопасност спрямо 2023 г.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски съобщи, че 4 млн. евро ще бъдат насочени към проекти, предложени от гражданите. Срокът за подаване на идеи е до 20 ноември. По думите му през последните три години общината постоянно увеличава средствата, за чието използване решават софиянци.

Заместник-кметът по дигитализация и информационни системи Светлин Ненов съобщи, че се подготвя нов сайт на Столичната община и се работи за подобряване на платформата за сигнали. Той посочи, че е отворен голям обем градски данни, които гражданите могат да използват и визуализират.

Терзиев определи като едно от най-важните постижения по-активното участие на гражданите и обединяването им около общи инициативи. По думите му сътрудничеството между институциите и жителите на София е основа за по-бързото развитие на града.

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