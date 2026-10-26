Резултатът на "Възраждане" намалява до 13,1%, а двойката на МЕЧ качва до 4,2 на сто

2828 Снимка: ЦИК

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Разликата между първия и втория на президентския вот започна да намалява при 30,71% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, сочат междинните данни на сайта на ЦИК към 1:00 часа след полунощ.

Все още Илияна Йотова запазва водачеството си пред Андрей Гюров, но петте процента дистанция, според данните на Централната избирателна комисия, оповестени час по-рано, вече са стопени до 3,1 на сто.

Така междинните резултати показват 34,8% за кандидатската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а 31,7% за вторите, плътно зад тях - Андрей Гюров и Георги Кандев.

Леко спада резултатът на Костадин Костадинов и Петър Волгин - до 13,1%.

Четвърти продължават да са Радостин Василев и Красимир Манов, събрали 4,2%, което е повече от резултата на партия МЕЧ, останала под чертата за парламент на последните избори през април.

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Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева събират съвсем близък резултат - 4,1%, като остават на пето място. След тях са Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,5%.

Сънародниците ни, избрали да гласуват с "Не подкрепям никого" са формирали резултат от 4,4 на сто.

Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции пък показаха следното: по данни на "Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.

Според "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.

Ниската избирателна активност улеснява обработката на протоколите в СИК и РИК, предаването им и целият процес върви много по-бързо, отколкото на минали избори. Това показва и безпрецедентно бързата обработка на данните на сайта на ЦИК, където никога към този час не е имало толкова висок процент от представени междинни резултати.

Едва 15,95% активност към 16.00 ч., отчита ЦИК. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

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