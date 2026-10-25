"Първият голям въпрос е какво ще прави тази седмица Бойко Борисов", изведе пред скоби социологът

5863 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Андрей Гюров постигна успех и стигна тавана на резултата за своята общност, докато Илияна Йотова е загубила половин милион от избирателите на "Прогресивна България". Този извод направи социологът Андрей Райчев по Нова телевизия за първия тур от президентския вот. И за двамата предстои седмица, в която ще търсят резервите.

Единият резерв на Йотова са избирателите на ГЕРБ, а другият са гласувалите за "Възраждане", като това са 200 000 гласа, които не са за подценяване, добави той.

Ситуацията на Гюров е друга - те имат огромен проблем със съюзника, заяви още анализаторът. "Задачата на Гюров е да търси съюзници. Той успя да бетонира максималния възможен резултат за тази общност", посочи Райчев. И коментира, че са постигнали почти половин гласове.

"Това е таванът на неговия електорат", добави социологът и затова подчерта, че и на него му предстои да търси нова подкрепа. В същото време подчерта, че формациите, които стоят зад Гюров, имат проблем със съюзника ГЕРБ, с когото "ту се съюзяват, ту се сбива". Затова "първият голям въпрос е какво ще прави тази седмица Бойко Борисов", изведе пред скоби Райчев.

"Йотова трябва не толкова да търси съюзници, а да събере своя потенциал", продължи с анализа политологът. По думите на Райчев тя е кандидат-президентът на ПБ и в този смисъл има да си върне поне половин милион избиратели, гласували за формацията на Румен Радев на парламентарния вот. "Достатъчно е половината от тях да се върнат. Тя има половин милион резерв", изчисли Райчев.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според него през седмицата до балотажа има два големи резерва - Бойко Борисов и избирателите на ГЕРБ и Костадин Костадинов с гласоподавателите на "Възраждане".

Райчев е категоричен, че става лошо за "Прогресивна България", ако Андрей Гюров стане президент. "Никакъв шанс да се промени Конституцията, прокуратурата е блокирана, армията, главният секретар на МВР - загубата е много голяма. Разбира се, че разговорът с Борисов предстои", прогнозира Андрей Райчев.

"Медийният месец на Радев приключи, те са екзистенциално застрашени и изходът е "у лево", обобщи той по-късно по БНТ какво следва при евентуален провал на втория тур за кандидатпрезидентската двойка, подкрепена от ПБ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.