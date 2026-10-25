Райчев: Гюров стигна тавана, а Йотова има резерв - избирателите на ГЕРБ и гласувалите за "Възраждане"
"Първият голям въпрос е какво ще прави тази седмица Бойко Борисов", изведе пред скоби социологът
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Андрей Гюров постигна успех и стигна тавана на резултата за своята общност, докато Илияна Йотова е загубила половин милион от избирателите на "Прогресивна България". Този извод направи социологът Андрей Райчев по Нова телевизия за първия тур от президентския вот. И за двамата предстои седмица, в която ще търсят резервите.
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Единият резерв на Йотова са избирателите на ГЕРБ, а другият са гласувалите за "Възраждане", като това са 200 000 гласа, които не са за подценяване, добави той.
Ситуацията на Гюров е друга - те имат огромен проблем със съюзника, заяви още анализаторът. "Задачата на Гюров е да търси съюзници. Той успя да бетонира максималния възможен резултат за тази общност", посочи Райчев. И коментира, че са постигнали почти половин гласове.
"Това е таванът на неговия електорат", добави социологът и затова подчерта, че и на него му предстои да търси нова подкрепа. В същото време подчерта, че формациите, които стоят зад Гюров, имат проблем със съюзника ГЕРБ, с когото "ту се съюзяват, ту се сбива". Затова "първият голям въпрос е какво ще прави тази седмица Бойко Борисов", изведе пред скоби Райчев.
"Йотова трябва не толкова да търси съюзници, а да събере своя потенциал", продължи с анализа политологът. По думите на Райчев тя е кандидат-президентът на ПБ и в този смисъл има да си върне поне половин милион избиратели, гласували за формацията на Румен Радев на парламентарния вот. "Достатъчно е половината от тях да се върнат. Тя има половин милион резерв", изчисли Райчев.
Според него през седмицата до балотажа има два големи резерва - Бойко Борисов и избирателите на ГЕРБ и Костадин Костадинов с гласоподавателите на "Възраждане".
Райчев е категоричен, че става лошо за "Прогресивна България", ако Андрей Гюров стане президент. "Никакъв шанс да се промени Конституцията, прокуратурата е блокирана, армията, главният секретар на МВР - загубата е много голяма. Разбира се, че разговорът с Борисов предстои", прогнозира Андрей Райчев.
"Медийният месец на Радев приключи, те са екзистенциално застрашени и изходът е "у лево", обобщи той по-късно по БНТ какво следва при евентуален провал на втория тур за кандидатпрезидентската двойка, подкрепена от ПБ.