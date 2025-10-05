Смятам, че Борислав Сарафов е деветото джудже и на него трябва да му бъде търсена наказателна отговорност за сговори, за натиск срещу хора, за причиняване на големи вреди - имуществени и неимуществени, на бизнеси и неудобни политици, и както всичко останало - и за това, че разпределя бюджета на прокуратурата. Това заяви в интервю за "Неделя 150" по БНР лидерът на МЕЧ Радостин Василев. 

Избор на нов главен прокурор

В четвъртък Върховният касационен съд обяви в съобщение, че не счита Борислав Сарафов за легитимен изпълняващ функциите главен прокурор и отказва да взаимодейства с него. Върховните магистрати посочват, че според последните законови поправки Сарафов е имал право да остане на поста до 21 юли.

Решението на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, а то може да се отмени от Върховния административен съд, а не от касационния, контрираха пък от прокуратурата.

Според Радостин Василев и без главен прокурор в момента, в България може да функционира доста успешно прокуратурата

"В програмата на МЕЧ е записано, че ние тази фигура планираме да я закрием конституционно - когато ни се отдаде тази възможност", категоричен бе той и допълни, че не вярва и.ф. главен прокурор да се оттегли.

"Вярвате ли, че е възможно Сарафов да си тръгне сега, когато е той е последната маша в изпълнение на задкулисни договорки на управляващите? Аз не вярвам. Мисля си, че социално-икономическото напрежение така ще постави нещата, че те по друга причина ще напуснат. При ново мнозинство ще се наложи да се променя и тази фигура - на главния прокурор", изказа мнението си Василев.

Лидерът на МЕЧ призова и за оставката на правителството, защото, по думите му, то е нелегитимно. По думите му нелегимността на кабинета се потвърждавала и от невъзможността да формира кворум в НС. 

"В този състав на парламента ние няма да участваме в избор на ВСС и предложения, свързани с това, защото считаме, че вътре има политическа партия, като "Новото начало", голяма част от ГЕРБ, които са избрани незаконосъобразно чрез купуване на гласове и натиск по различни начини. Вярваме, че в поредица от нови избори, когато дойде моментът, този монопол на мафията ще бъде разбит", декларира Василев и обясни:  

"Те няма да направят нищо, за да сменят ръководството на прокуратурата. На мен не ми остава нищо друго, освен да разчитам на оставки".

