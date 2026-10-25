Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

"Гласувах за истината и за много дълго чакана промяна в България, която все не се случва." Това заяви кандидатът за президент и лидер на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, след като упражни правото си на глас в 73-то Средно училище "Владислав Граматик" в София. Той пристигна до избирателната секция, придружен от семейството си.

Президентски избори 2026

Всички снички ВИЖТЕ ТУК >>>

Василев подчерта, че с вота си иска да заяви позиция срещу определени практики в управлението и в защита на националните интереси на страната.

"Гласувах срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклоничество. Гласувах за българския национален интерес", посочи той.

По думите му България се нуждае от съществена политическа промяна, която според него се отлага от години. Василев изрази надежда, че все повече граждани ще осъзнаят необходимостта от промени в начина, по който се управлява страната.

"И, както винаги, надеждата ми е, че все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България", допълни кандидатът за държавен глава.

Лидерът на МЕЧ коментира и слабата избирателна активност, за която е получил информация в секцията, където е гласувал. Според него ниският интерес към изборите е израз на натрупано недоволство и разочарование от политическата система.

"Сега разбирам, че има ниска избирателна активност в моята секция, което означава, че хората са обидени и по този начин искат да накажат политиците", заяви Василев.

Той призова гражданите да не остават безучастни към изборния процес, дори когато са загубили доверие в политическите представители.

"Призовавам всички да излизат да гласуват, защото, когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", каза още Радостин Василев.

Снимка: БТА

Според него отказът от участие в изборите не е начин за постигане на желаната политическа промяна. Василев свърза ниската активност с отношението на гражданите към политическата класа и подчерта, че изборите дават възможност за изразяване на общественото недоволство чрез вота.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
8698
Спортът по телевизията в неделя: Барса - Реал и мачбол за Антонели във Формула 1 Корнер
Спортът по телевизията в неделя: Барса - Реал и мачбол за Антонели във Формула 1
4376
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4705
Авторът на първия IQ тест: Целта на образованието не е да напълни ума, а да го събуди Impressio
Авторът на първия IQ тест: Целта на образованието не е да напълни ума, а да го събуди
1958
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
4019
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
2489
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1531