Сигурността в Черно море и модернизацията на Българските въоръжени сили бяха сред акцентите в разговора на премиера с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър

609 Снимка: Министерски съвет

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Завръщането на НАТО към основната му мисия да гарантира сигурността на страните членки е от ключово значение за стабилността в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Той е на посещение у нас по покана на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който също участва в разговора в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По-рано вечерта Уитакър разговаря и с президента Илияна Йотова, която подчерта, че войната в Украйна вече е в Черно море, създава рискове и заплахи за националната сигурност, за гражданите, за икономиката на България и на страните в региона, както и за продоволствената сигурност извън Европа.

Румен Радев подчерта последователните усилия на България да укрепва и развива отбранителните си способности и да допринася за гарантирането на сигурността в региона в условията на финансови ограничения. Това е ангажимент на правителството както към сигурността на българските граждани, така и към общата сигурност на нашите съюзници, посочи министър-председателят.

Във фокуса на срещата беше също така сигурността в Черно море и значението на свободното корабоплаване в региона. Обсъдена бе и темата за модернизацията на Българските въоръжени сили и същественият принос на САЩ в тази насока.

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Премиерът Румен Радев изтъкна необходимостта от засилване на индустриалното сътрудничество и обмяната на опит между България и САЩ в процеса на модернизация и придобиване на нова отбранителна техника от Българската армия.

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