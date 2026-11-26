"По наше настояване заемът за Украйна се разделя на два компонента - 25 милиарда за военна подкрепа и 20 милиарда - за невоенна. Ние се включваме във втората част", каза премиерът

7850 Снимка: БТА

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Настояваме средствата, които даваме за Украйна, да бъдат насочени към областите с българско население, заяви пред медиите в Брюксел премиерът Румен Радев.

Той коментира подготвяната многогодишна рамка на ЕС, новия заем в подкрепа на Украйна и заплахата от санкции към България заради свръхдефицит. "Защо ЕК сега установи, че сме със свръхдефицит? Това не става за 6 месеца", попита риторично Румен Радев.

Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни се спрат еврофондовете, бе категоричен премиерът.

Няма промяна в българската позиция по украинския заем, посочи Радев. И обясни: "Има разлика между позициите на България и Чехия, Словакия и Унгария. Те от самото начало казаха "не". Ние досега сме гаранти по два заема - по 45 милиарда. Ние плащаме лихвите по тези заеми от общия европейски бюджет. По наше изрично настояване този нов заем се разделя на два компонента - 25 милиарда за военна подкрепа и 20 милиарда - за невоенна. Ние се включваме във втората част и нашето искане е тези средства да бъдат насочени към областите с компактно българско население. Ние не можем да абдикираме от нашето задължение към сънародниците ни".

Запитан за българското становище по 22-я пакет санкции към Русия, които се очаква да засегнат спортистите, Радев каза, че "отиваме прекалено далеч - да политизираме спортни състезания" И добави, че "ние имаме своите резерви".

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Радев отговори на директен въпрос има политически причини България да бъде санкционирана заради свръхдефицит, при положение, че много държави са с много по-сериозни дефицити от нас.

"Не, аз виждам чисто процедурни причини, защото за първи път има промяна в правилата за санкциониране и за първи път това се случва точно с идването на българския бюджет. Не забравяйте, че това не е стандартен бюджет. Той дойде в месец август. Ние така заварихме промяната в политическата ситуация - изборите през април, ново правителство от месец май, бюджет чак края на юли. Така че за първи път нашият бюджет срещна промяна в правилата. Те са, че глобите бяха много по-големи, над 10 пъти по-големи, и много държави, а има много държави с прекомерен дефицит, и те бяха санкционирани по тази стара процедура, но понеже тя е с голям таван на глобите, никога досега не се е стигало до реално глобяване. Сега таванът е много нисък - 0,02%, но ние се явяваме първата държава, която вече идва със свръхдефицит по тези нови правила", каза Румен Радев.

Според премиера глобата е символична във финансово отношение, но е репутационна.

"И с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София, която всъщност е причината да стигнем дотук. Вие знаете кога Европейската комисия обяви, че ние влизаме в свръхдефицит - веднага след като нашето правителство встъпи в длъжност. Ама извинявайте, този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май. Той е трупан предишни години", обърна се той към представителите на медиите.

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"Европейската комисия дава положителна оценка за нашите мерки за бюджет 27. Тоест оценката за нашия бюджет, който ние правим за 2027 година, е положителна и насърчителна, че България с предприетите мерки в този бюджет вече започва съществено да намалява своя дефицит. А иначе, че е несправедливо, несправедливо е, защото ние сме с най-голям градиент на намаляване на дефицита от 26-а за 27-а година. И аз очаквам тука да има все пак разум, защото ние трябва да бъдем поощрени за това, че намаляваме дефицита с такъв градиент, докато има други държави, които са едновременно и с прекомерен дефицит, и не успяват изобщо да го намаляват", посочи премиерът.

Радев коментира и дали е възможно да ни се размине глобата, като каза, че се надява това да бъде обект на дискусии.

"Тук трябва да зададем един друг въпрос. Защо Европейската комисия сега изведнъж установи, че България е с такъв свръхдефицит? Говоря - преди няколко месеца. Как така изведнъж сега установи, че имаме макроикономически дисбаланси? Ама извинявайте, тези макроикономически дисбаланси не стават за три месеца, нито за шест месеца. Те се трупат в продължение на години. Как така Комисията сега разбра, че в България се харчат безразборно бюджетни средства без необходимия контрол? Как така България изведнъж април и май миналата година си снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад, и август месец инфлацията пак излезе извън всякакви критерии? Тука има неща, които Европейската комисия трябва да си направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако тя не го направи, означава, че има политически мотиви, а не икономически зад нашето приемане в еврозоната", каза още той.

В началото на разговора си с медиите Румен Радев очерта българските позиции но бюджета на ЕС, като не скри, че има доста противоречия вътре в Общността.

"Три са важните стълба на нашите искания. На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията. Това е основният инструмент за единство и икономическо развитие на Съюза. На второ място държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъдем споменавани, защото всички знаем колко много са ангажирани държавите като България и Румъния с действията в Черно море, особено с атаките по търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени. На следващо място е отказът от собствени ресурси, базирани на Европейската система за търговия с емисии и на акцизите от тютюн. За нас този подход е неприемлив, защото ощетява България диспропорционално. Това са нашите линии на действия по този бюджет", обясни министър-председателят.

Румен Радев коментира и възможността за китайски инвестиции в България, като изрази надежда този въпрос "да не се политизира излишно и да няма някакви апокалиптични картини, които се рисуват покрай тези инвестиции".

"Ето, по тази пътека минават президентът Макрон, министър-председателят Санчес, минава Мицотакис, минават други европейски лидери. Питайте ги тях защо Макрон ходи четири пъти в Китай, защо Санчес ходи четири пъти в Китай, канцлерът Мерц ходи в Китай. Китайските инвестиции в Европа са около 40 милиарда досега в Германия, 25 милиарда във Франция, 12 милиарда в Испания, в Унгария, в Гърция - 5 милиарда. Ами ние нали трябва да догонваме тези държави? Това и правим. Ще ги догоним и ще се борим да има китайски инвестиции в България. Вчера президентът Макрон се похвали, че урежда BYD да инвестира във Франция и това е борба. Ние как да постъпим? Има два варианта. Единият е: Китай така или иначе ще инвестира в заводи за електромобили в Европа. Пред нас са два пътя. Единият е да пропуснем отново да прелетят над нас тези инвестиции, да инвестират някъде в друга европейска държава и ние да купуваме от нея. Другият вариант е ние да се преборим тази инвестиция да стане в България, за да може ние да произвеждаме тези автомобили, добавената стойност да остава в нас и ние да продаваме на другите държави, съответно да печелим повече", каза още министър-председателят.

Радев коментира и предстоящата сделка за Лукойл.

"Зададох въпрос в Комисията и все още чакам отговор: ще прояви ли Европейската комисия и Съветът активност, така че Европа да иска да бъде част и фактор в сделката за Лукойл, защото в момента не е. Съдбата на Лукойл се решава извън България и извън Европейския съюз. И това е наше предизвикателство. Така че аз не мога да ви кажа нищо повече за тази сделка, защото официална информация към българското правителство за това какво става между OFAC и американската страна и потенциален купувач от друга страна, ние все още не знаем", каза той.

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