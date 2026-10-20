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Премиерът Румен Радев коментира предстоящия тази вечер протест срещу властта, организиран под мотото "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!" на площад "Независимост" от 18:30 часа. 

Протести

Според Радев мероприятието срещу правителството на ПБ и срещу президента Илияна Йотова цели да трасира пътя към завръщането им на власт заедно с ГЕРБ и ДПС.

"Замисълът на организаторите на днешния протест в София става все по-ясен: да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат", заяви министър-председателят пред медиите в Твърдица.

По думите му инициаторите имат и други цели, като визира войната в Украйна.

"Да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши", добави премиерът.

Зад протеста срещу управляващите застанаха политици от ПП и ДБ, поддръжници и бивши министри от двете политически сили. 

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Протестът срещу управляващите беше обявен във "Фейсбук", а публично зад него застанаха бившият военен министър Тодор Тагарев, бившият екоминистър Борислав Сандов, който наскоро си търсеше работа, след като името му излезе в списъка на най-редовните посетители на хижа "Петрохан".

Демонстрацията беше подкрепена и от бившите депутати Лена Бориславова и Методи Андреев, бившия посланик в Москва Илиян Василев, представители на "Правосъдие за всеки".

Успоредно с протеста срещу правителството и президента тази вечер на жълтите павета излизат и студентите от НАТФИЗ, както и младите лекари специализанти.

Това е поредният протест срещу властта, като начело на предишните няколко досега бяха активистът Манол Глишев и сдружение БОЕЦ, които също обвиняват кабинета "Радев" в проруска политика и проведоха последната демонстрация под мотото "Долу Йотова и Радев".

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Протестите досега искаха оставките на Радев и Йотова с аргумента, че "Тук не е Москва", недоволство провокираха и ударите с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, за която организаторите на демонстрацията обвиняват Москва. 

"Целта на Путин е да блокира търговията в Черно море. Не е нужно да потопи всички кораби, за да го направи. Страхът и прекомерният риск са достатъчни, за да опустеят българските пристанища. Това вече се случва", коментира с пост в социалната мрежа съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Задочно днес Радев му отговори през медиите: "Искам да разсея всички истерии и насаждане на манипулации, че търговският флот е спрял в Черно море - не е вярно. Нека насаждащите истерия мирясат, защото няма риск за нашето корабоплаване", призова министър-председателят.

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