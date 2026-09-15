Премиерът отхвърли обвиненията за политизиране на казуса, като заяви, че сексуалното насилване на деца и убийството им няма общо с избори

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Премиерът Румен Радев коментира разкритията на разследващите по случая с шестима убити на хижа "Петрохан" и под връх Околчица, като се зарече, че държавата ще стигне до корена на тази педофилска организация.

Радев призна, че изнесените преди ден факти на пресконференцията на прокуратурата и МВР с участието на експерти, автори на различните експертизи, са били потресаващи за него и изключително тревожни за бъдещето ни като общество.

"И ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО, свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия?", изреди серия от въпроси без отговори министър-председателят.

Радев недоумява как така е било регистрирано такова огромно количество оръжие и как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е личност, която е погазвала "брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил".

Премиерът подчерта, че това е процес, който е продължавал години наред и самият той няма отговор на въпроса как се е стигнало до всичко това.

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"И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Ние трябва да намерим отговор, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация", зарече се премиерът.

Румен Радев категорично отхвърли твърдения, че предизборно е била насрочена пресконференцията на разследващите, за да тушира скандала с обвиненията на ПП и ДБ по адрес на Илияна Йотова и помилванията на двама наркотрафиканти. Според тази част от опозицията изнасянето на публичната информация по разследването "Петрохан" в понеделник е било "империята отвръща на удара", както се изрази депутатът от ДБ Атанас Атанасов с цел да се отмести фокусът от президента и помилванията.

"Убийството на деца хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас какво общо има с едни избори?", изрази недоумение премиерът Румен Радев.

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