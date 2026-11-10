България е спасила 56 матроси в трудни условия, изтъкна премиерът и благодари на председателката на ЕК, че с идването си демонстрира солидарност

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Премиерът Румен Радев подчерта пред Урсула фон дер Лайен, че за 1 месец в Черно море са загинали повече моряци, отколкото за 8 месеца в Ормузкия проток. И това е резултат от бързо променящата се среда за сигурност, което е особено осезаемо край нашите брегове. "Ние успяхме да спасим 56 моряци в трудни условия", изтъкна Радев.

Той благодари на председателката на ЕК, че в този критичен за страната ни момент е дошла на среща с него във Варна и че "със своето присъствие днес тук дава ясен знак на солидарност, че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена". Срещата между Радев и Фон дер Лайен се състоя във Висшето военноморско училище, а българският премиер запозна шефката на ЕК с предизвикателната ситуация в региона на Черно море.

"Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи край на това брутално нарушение на морското право и на международното право, е ясно едно: трябва да има мир. За да има мир, трябва да има спиране на огъня и активна дипломация", посочи Радев.

Той изтъкна, че България не е сама в тези усилия. "Още в първите часове на атаките спрямо търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона, аз непрекъснато съм в връзка с председателя на Европейската комисия", добави министър-председателят и коментира, че е благодарен за подкрепата на ЕК и европейските лидери за предложения от България и Румъния мораториум върху атаките над търговски кораби в Черно море.

Снимка: Булфото

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Премиерът каза още, че продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир. Но същевременно подчерта, че "една дипломация може да бъде успешна само когато е подплатена с реални отбранителни способности".

"Затова и в България мобилизирахме напълно нашите способности. Усилихме радиолокационното наблюдение, разузнаването над морското пространство с дронове и силите на Военноморските и Военновъздушните сили. Активираме нашите активни средства: авиация, кораби, Гранична полиция, дронове", изреди Румен Радев. Премиерът допълни, че сме получили подсилване и от самолетите за морско патрулиране от нашите съюзници САЩ и Франция.

"Така че за нас Черно море не е само териториални води и изключителна икономическа зона. То е външна граница на Европейския съюз. Граница, която ние пазим, както пазим и нашата сухопътна граница", обобщи Румен Радев.

Румен Радев заяви още, че приветстваме идеята за създаване на морски център за сигурност в България и Румъния, като България ще бъде ангажирана с действия срещу хибридни и кибер атаки, анализ на риска и по-голяма екологична сигурност.

"И тук е мястото да изразя своята лична благодарност към госпожа Урсула фон дер Лайен за това, че през 2023 година тя отговори на нашия призив за повече подкрепа за защитата на нашата сухопътна и морска граница. С нейно решение беше отпуснат финансов пакет от 600 милиона евро приоритетно за България. В резултат на тези средства ние засилихме изключително успешно защитата на нашата граница", заяви още министър-председателят.

Радев изтъкна още, че за да бъде успешна Европа в гарантирането на собствената си сигурност, тя трябва да развива силна индустриална база, наука и отбранителни технологии, които са напълно във визията на ръководството на Европейската комисия. "И България все по-ясно се вписва, и то успешно, в тази нова визия. И аз съм уверен, че отбелязването на наближаващата 20-годишнина от нашето приемане в ЕС ние ще я посрещнем с повишено самочувствие", каза Радев.

Премиерът обвърза не само сигурността, но и свързаността като важно условие за икономическо развитие. И благодари на ЕК за доверието страната ни да бъде домакин напролет на първата по рода си среща на върха за свързаност, която ще се проведе отново във Варна. "В днешната предизвикателна среда за сигурност, с прекъсване на маршрути, на вериги на доставки, е критично важно Европа да развива по-голяма свързаност с Централна Азия, с Кавказ и с държавите от Залива", подчерта Румен Радев.

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