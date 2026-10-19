Китай желае да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизация на България, каза пък външният министър на Пекин

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Виждаме перспективите в нашите отношения за изграждането на една по-добра свързаност между Европа и Китай, където България има важно място като врата на Европа по отношение транспортна, енергийна и дигитална свързаност. България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, на енергетиката, на селското стопанство, на високите технологии.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на разговора с китайския министър на външните работи Ван И и водената от него делегация в Министерския съвет. Дипломат №1 на Пекин е на официално посещение в България.

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Преди това двамата разговаряха на "четири очи".

Министър-председателят изрази убеденост, че посещението на китайския външен министър ще даде тласък на развитието на отношения между двете страни именно в тези сектори. Гледаме с надежда за практически резултати след Вашето посещение, каза премиерът на китайският министър. Румен Радев допълни, че е "огромно удоволствие" да посрещне Ван И отново в София след първото му посещение преди 11 години.

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Вашето посещение идва в изключително важен момент за нашите две страни, за развитието на целия регион и света в тези глобални турбуленции. Гледаме с голяма надежда на това посещение, защото съм убеден, че то ще задълбочи и разшири нашите традиционни приятелски отношения, каза премиерът.

Снимка: БТА

Той отбеляза, че България е втората държава в света, признала Китай и установила дипломатически отношения, и приятелството между двете страни е доказано през годините.

Снимка: БТА

Пазя най-топли спомени от моето посещение през 2019 г. във Вашата прекрасна страна, от разговорите ни с президента Си Цзинпин и приемането на декларацията за стратегическо партньорство - един важен момент и следващата крачка в нашите отношения. Стъпвайки на тези доказани, дългогодишни отношения на доверие, партньорство и на приятелство, мисля, че можем да продължим напред и да вървим отвъд търговията, а да говорим вече за съвместни проекти във важни отрасли на икономиката, каза Румен Радев.

Снимка: БТА

Виждаме перспективите в нашите отношения в изграждането на една по-добра свързаност между Европа и Китай, където България има изключително важно място като врата на Европа по отношение на транспортна, енергийна и дигитална свързаност, каза още българският премиер.

Снимка: БТА

От своя страна дипломат №1 на Пекин заяви, че Китай желае да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизация на България.

Снимка: БТА

"Между Китай и България има дълбоко традиционно сътрудничество. Ние сме готови да работим с българските приятели, да задълбочим взаимното политическото доверие и да постигнем повече осезаеми, истински проекти за сътрудничество между двете държави в полза на народите им", каза още Ван И.

Снимка: БТА

Китайският министър посочи, че му е много приятно да посети България след успешното формиране на правителството. Той предаде най-добри поздрави и най-добри пожелания от президента и премиера на Китай.

"Вие сте политик със стратегическа визия и прагматично отношение към различни въпроси и съм убеден, че България ще постигне значителен напредък в своето развитие. Под Вашето ръководство отношенията между Китай и България ще се развиват по по-добър път", каза Ван И на Румен Радев.

Снимка: БТА

Той отбеляза, че през 2019 г. Румен Радев посети Китай в качеството си на президент и заедно с китайския президент обявиха изграждането на стратегическо партньорство между двете страни. Това откри нова глава в развитието на двустранните отношения. След встъпването в длъжност на новото българско правителство сме убедени, че ще издигнем двустранните отношения до ново, по-високо ниво, каза Ван И.

Снимка: БТА

Той допълни, че Китай има желание да развива приятелски отношения с всички страни по света и да бъде изградена общност със споделено бъдеще за човечеството.

По-късно днес китайският външен министър ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова.

Китайският външен министър е в България в рамките на обиколка в Азербайджан и на Балканите. Той посети вече Хърватия и Черна гора.

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