Министрите почетоха с минута мълчание жертвите на вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха 11 души

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Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем, нека шофираме с уважение към живота, заяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев по повод вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. Министрите почетоха с минута мълчание паметта на жертвите.

Вчерашният ден бе белязан от трагедия на пътя. Всички сме потресени от видяното, причините ще бъдат установени, но това няма да върне загиналите, каза в началото на изложението си пред членовете на кабинета Радев.

"Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Гледката наистина е ужасна. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си? Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим себе си", продължи министър-председателят.

И изтъкна, че "пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост".

Премиерът благодаря на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, а също и на доброволците за бързите и професионални действия на място.

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В началото на парламентарното заседание и народните представители почетоха жертвите на инцидента с минута мълчание.

Вчера в 7:10 сутринта в отсечката между пътните възли "Кабиле" и "Зимница", в района между 289-и и 294-ти километър на аутобана, в двете посоки катастрофират общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 - към София. Това е и най-големият брой автомобили, участвали във верижен пътен инцидент в България. Загиналите са пътували към морето, а в съседното платно, в посока към столицата, при втората верижна катастрофа има само ранени.

На място загиват 10 души, а по-късно още един издъхва в болница.

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