Радев: Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем, нека шофираме с уважение към живота
Министрите почетоха с минута мълчание жертвите на вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха 11 души
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Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем, нека шофираме с уважение към живота, заяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев по повод вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. Министрите почетоха с минута мълчание паметта на жертвите.
Войната по пътищата
Вчерашният ден бе белязан от трагедия на пътя. Всички сме потресени от видяното, причините ще бъдат установени, но това няма да върне загиналите, каза в началото на изложението си пред членовете на кабинета Радев.
"Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Гледката наистина е ужасна. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си? Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим себе си", продължи министър-председателят.
И изтъкна, че "пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост".
Премиерът благодаря на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, а също и на доброволците за бързите и професионални действия на място.
В началото на парламентарното заседание и народните представители почетоха жертвите на инцидента с минута мълчание.
Вчера в 7:10 сутринта в отсечката между пътните възли "Кабиле" и "Зимница", в района между 289-и и 294-ти километър на аутобана, в двете посоки катастрофират общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 - към София. Това е и най-големият брой автомобили, участвали във верижен пътен инцидент в България. Загиналите са пътували към морето, а в съседното платно, в посока към столицата, при втората верижна катастрофа има само ранени.
На място загиват 10 души, а по-късно още един издъхва в болница.