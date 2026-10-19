Страната ни има още много интересни места и исторически фигури, които да бъдат показани, за да научи светът, каза премиерът на британската професорка по история

3457 Снимка: Министерски съвет

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Министър-председателят Румен Радев и британската писателка и историк проф. Бетани Хюз обсъдиха популяризирането на българското историческо наследство в нови документални филми, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата се състоя в Министерския съвет с участието на министъра на туризма Илин Димитров.

Богатото историческо наследство на българските земи и възможностите за неговото представяне бяха във фокуса на разговора.

Страната ни има още много интересни места и исторически фигури, които да бъдат показани, за да научи светът повече за важното място на България в развитието на европейската цивилизация, посочи Радев, цитиран в съобщението.

Проф. Хюз е автор на два научнопопулярни филма, посветени на културно-историческото наследство на България - "Съкровищата на България" и "България: Земята на розите".

Те са излъчени по тематични телевизионни канали по света, посочиха от Министерския съвет и от БТА.

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Британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз ще представи в София книгата си "Седемте чудеса на античния свят" и филма "България: Земята на розите".

Събитието ще се състои тази вечер в конферентната зала на хотел "Интерконтинентал", където писателката ще се срещне с българската публика, съобщават от екипа на издателство "Книгомания".

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