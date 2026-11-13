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"В протоколите стои моята писмена резерва само към преамбюла. Всичко друго ние го приемаме и го приветстваме, това е много важна декларация", поясни Румен Радев на брифинг в Дъблин, след като по-рано днес от Министерския съвет съобщиха, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност. Министър-председателят е изразил писмени резерви с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир Украйна.

Русия - Украйна

Около 40 държави от т.нар. широка Европа, надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална "харта", в която са заложени основните принципи на сигурността. Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

"В момента текат преговори най-сетне, и то на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна - посочи Радев - И именно тук мисля, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите."

"Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията така че именно тези формулировки да отговарят на тази динамика, за да може да имаме един по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост", допълни той.

В отговор на призив да конкретизира той даде пример, че в по-ранни варианти на документа е имало формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да бъдат подкрепени. "Това изчезна, това отпадна. Ние настояваме да има такъв текст. И да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на решение", заяви премиерът.

България е подкрепила с резерви декларацията от Дъблин за европейската сигурност и мира в Украйна
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На въпрос за разминаванията между информацията по темата от българския Министерски съвет, френския Елисейски дворец и германските медии Радев отговори: "Ясната формулировка е следната - това, което писахме снощи, писмена позиция моя, ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Иначе цялата декларация - да, подкрепяме я".

Попитан за позицията на България за нов заем за Украйна и евентуалното участие на страната ни като гарант, премиерът заяви, че България подкрепя всички усилия за мир. Той посочи, че лично не приема подхода за постигане на "мир от позиция на сила", тъй като според него той води до повече жертви, разрушения и ескалация на конфликта, която създава риск за целия свят.

Радев изтъкна, че България е държавата членка на Европейския съюз с най-голяма историческа общност в Украйна, и изрази тревога, че във войната продължават да загиват и българи. По думите му задача на правителството е да способства сънародниците ни възможно най-скоро да живеят в мир, а дотогава да имат достъп до образование, здравеопазване, електричество и отопление. Това няма да се реши с инвестиции във военни средства, заяви той.

Премиерът каза, че България е в процедура по свръхдефицит и има проблеми с резервите, поради което в настоящата ситуация не може да предостави финансови средства. Той подчерта, че страната ни не възпрепятства решенията на други държави членки да оказват финансова помощ.

Същевременно България е готова да обсъжда механизми, които да гарантират, че средствата ще бъдат използвани за хуманитарни дейности, електроснабдяване и медицинска помощ, а не за оръжие, посочи Радев. При евентуално участие на страната ни като гарант той настоява да има механизми за целево насочване на средствата към българската общност, съсредоточена в няколко региона на Украйна.

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"Ние повече оръжия и боеприпаси от складовете на Българската армия не предоставяме", заяви още министър-председателят.

По думите му българските военни предприятия са имали огромен по обем износ през 2022 и 2023 г., който впоследствие прогресивно намалява. Радев обясни това с промяната в характера на войната - в началото е имало огромна нужда от произвежданите у нас боеприпаси, а сега има нужда от дронове.

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