760 Снимка: Министерски съвет

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Разговарях с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК "Левски" в Марсилия. Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Това написа премиерът Румен Радев в профила си във Фейсбук.

Министър-председателят е в Брюксел за извънредното заседание на Европейския съвет.

Двубоят на стадион "Велодром" бе белязан от грозни сцени преди неговото начало, когато около 200 ултраси на френския тим необезспокоявано прекосиха половината трибуни на 66-хилядния стадион и атакуваха българските фенове.

Първо бяха нападнати привърженици от така наречената "Категория 1", които в повечето случаи са семейства и близки на самите играчи, а след това ултрасите на Марсилия се насочиха към сектора с агитката на Левски, хвърляйки бомби, а появилите се кадри показват палки и бухалки в ръцете им. Петима фенове на Левски са в болница в Марсилия, като един от тях е тежко пострадал след ексцесиите.

"Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност", добави Радев.

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В своя позиция от Министерството на външните работи заявиха, че ще изпратят нота до френската страна, с която ще настояват за пълно разследване на случилото се. МВнР категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия, се посочва още в съобщението на външното ни ведомство.

Президентът Илияна Йотова също настоя френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

"Кадрите от Марсилия са потресаващи! Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа държавният глава.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя кабинетът "Радев" незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти за ексцесиите на "Велодром".

"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел!", написа той.

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