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Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и с новоизбрания румънски министър-председател Лука Никулеску, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Кабинетът "Радев"

Основната тема на двата разговора бе сигурността в Черно море и съвместните двустранни и тристранни инициативи.

Радев и Ердоган се договориха, че София и Анкара ще засилят съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Румъния за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. 

Турският президент изрази съпричастността си за нанесените удари с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Обща бе позицията, че предложеният от премиера Радев на заседанието на Европейския съвет мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумен и възможен изход в интерес на всички държави.

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Двамата обсъдиха и теми от дневния ред на двустранните отношения като увеличаване на капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове и разширяване на свързаността между двете държави, включително и с финансовата подкрепа на ЕС.

Във връзка с това премиерът Радев покани президента Ердоган на предстоящата в началото на следващата година среща на високо равнище в София под егидата на Европейската комисия, посветена на свързаността на Европа с Централна Азия.

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В телефонния си разговор с румънския премиер, Румен Радев го поздрави и му пожела успехи в бъдещата му дейност. 

Министър-председателите на България и Румъния бяха единни в решимостта си да работят активно за по-нататъшното развитие на двустранното стратегическо партньорство с акцент върху подобряване на транспортната, енергийната и инфраструктурната свързаност, както и да насърчават и подкрепят бизнес контактите между компании и институции от двете страни.

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Особено внимание в разговора беше поставено върху продължаването на съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Турция за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Премиерът Румен Радев покани Лука Никулеску да посети страната ни за продължаване на политическия диалог между България и Румъния на най-високо равнище.

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