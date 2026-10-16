Според премиера трябва да се води диалог със страните, откъдето идват мигранти, с цел тяхното връщане

629 Снимка: БТА/АП

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Премиерът Румен Радев призова за засилване на охраната на външните граници на Европейския съюз по време на работна среща на високо равнище, посветена на миграцията. Форумът се провежда в рамките на Европейския съвет, в който заседават лидерите на държавите от Общността, в Брюксел.

Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция, е заявил българският министър-председател по информация на пресцентъра на "Дондуков" 1.

Според Радев постигането на устойчиви резултати в противодействието на нелегалната миграция изисква тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите и усъвършенстване на механизмите за тяхното връщане в собствените им държави.

Премиерът участва в заседанието на Европейския съвет, на което основна тема е сигурността на континента. Вторият ден от заседанието на Съвета е посветен на общата отбрана на фона на войната на Русия в Украйна, включително последните атаки срещу търговски кораби в Черно море, в близост до България и Румъния.

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Вчера Радев и президентът на Румъния Никошор Дан напуснаха заседанието на Европейския съвет, за да обсъдят ескалацията в Черно море с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

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