Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.

Президентът Радев

Българският държавен глава и съпругата му пристигнаха в града с личния автомобил на Десислава Радева, предава БТА.

Двамата президенти влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Държавният глава ще посети Родопски драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

Ден по-рано секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов съобщи в телевизионно интервю, че президентът ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок с личния си автомобил, след като два дни по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО.

Снимка: БТА

"Той няма да кара. Той има начин, по който да не кара личната кола, но той ще бъде с личната си кола. Това е. И надявам се, че скоро ще го видят нашите граждани", отбеляза Стоянов.

Снимка: БТА

По думите му президентската администрация също се е организирала да посрещне унгарската делегация с лични автомобили.

Снимка: БТА

"Разбира се, че ние сме се организирали с лични автомобили и президентът, като един принципен човек, не популист, а принципен човек, повтарям го, принципен човек, който държи на своите хора - аз го познавам от 20 години и не се е променил - той също ще демонстрира своята визия. Тоест, своята съпричастност с цялата администрация", коментира Стоянов.

Снимка: БТА

