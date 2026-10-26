Радев поздрави победилите студенти в Сърбия: Готови сме за нова глава в отношенията
Премиерът заяви готовност да подкрепи страната за влизането й в ЕС, като открои защитата на езика, културата и традициите на българското малцинство
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Премиерът Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа - за изборната победа и заяви готовност България да продължи да подкрепя европейската интеграция на западната си съседка. Посланието беше публикувано в профила му в социалната мрежа "Екс" (X).
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"България и Сърбия споделят силна връзка, основана на вековни отношения и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион", посочва той.
Българският министър-председател изразява очакване за укрепването на двустранните отношения чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-голяма свързаност.
"Ние сме готови да продължим силната си подкрепа за интеграцията на Сърбия към членство в ЕС", заявява още Радев.
Особено място в поздравлението му заема положението на българската общност в Сърбия.
"Българското национално малцинство в Сърбия заема специално място в нашите отношения. Запазването на неговата културна идентичност, език и традиции и осигуряването на пълните му права и възможности трябва да остане важна част от нашия двустранен диалог", отбелязва Радев.
В заключение Радев изразява надежда, че двете държави могат да поставят началото на нов етап в отношенията си.
"Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова глава в отношенията си и да допринесат за по-силна, по-свързана и просперираща Югоизточна Европа", написа той.
Поздравлението идва ден след предсрочните парламентарни избори в Сърбия, на които опозиционната Студентска листа постигна убедителна победа над коалицията, подкрепяща президента Александър Вучич.
Според обявените на 26 октомври данни на сръбската Републиканска избирателна комисия Студентската листа получава 52,65% от гласовете, или над 2,24 милиона гласа. Коалицията "Александър Вучич - Обединена Сърбия" остава втора с 39,22%, а листата "Ивица Дачич - Фактор на стабилността" получава 2,17%.
Избирателната активност достига 68,78%, като в гласуването са участвали над 4,2 милиона души.
Изборният резултат бележи сериозна промяна в политическия живот на Сърбия след близо две години студентски протести срещу корупцията и управлението на страната.
Според обявените на 26 октомври данни на сръбската Републиканска избирателна комисия Студентската листа получава 52,65% от гласовете, или над 2,24 милиона гласа. Коалицията "Александър Вучич - Обединена Сърбия" остава втора с 39,22%, а листата "Ивица Дачич - Фактор на стабилността" получава 2,17%.
Президентът Александър Вучич призна поражението на подкрепяната от него коалиция след вота.
Победата на Студентската листа беше приветствана и от редица европейски лидери, които изразиха надежда за напредък в реформите и европейската интеграция на Сърбия.
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