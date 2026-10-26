Премиерът заяви готовност да подкрепи страната за влизането й в ЕС, като открои защитата на езика, културата и традициите на българското малцинство

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Премиерът Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа - за изборната победа и заяви готовност България да продължи да подкрепя европейската интеграция на западната си съседка. Посланието беше публикувано в профила му в социалната мрежа "Екс" (X).

"България и Сърбия споделят силна връзка, основана на вековни отношения и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион", посочва той.

Българският министър-председател изразява очакване за укрепването на двустранните отношения чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-голяма свързаност.

"Ние сме готови да продължим силната си подкрепа за интеграцията на Сърбия към членство в ЕС", заявява още Радев.

Особено място в поздравлението му заема положението на българската общност в Сърбия.

"Българското национално малцинство в Сърбия заема специално място в нашите отношения. Запазването на неговата културна идентичност, език и традиции и осигуряването на пълните му права и възможности трябва да остане важна част от нашия двустранен диалог", отбелязва Радев.

В заключение Радев изразява надежда, че двете държави могат да поставят началото на нов етап в отношенията си.

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"Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова глава в отношенията си и да допринесат за по-силна, по-свързана и просперираща Югоизточна Европа", написа той.