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Премиерът Румен Радев обяви, че схемата, за която беше арестуван вчера кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов от ДПС при акция на ГДБОП и ДАНС, се разплита благодарение на "достойни и смели прокурори".

Кабинетът "Радев"

В традиционното си обръщение преди началото на правителственото заседание министър-председателят заяви, че ще наруши принципа си да не коментира от МС маневрите на политически опоненти.

"Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за ограбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабрава. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие", заяви Радев по адрес на лидерите на ДПС и ГЕРБ.

"Но се изнервят, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрол върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не му определят обществените поръчки в държавата, а поставените лица все по-трудно ще прикриват ограбеното", каза още премиерът.

Той изрази очакване Делян Пеевски и Бойко Борисов да стават по-изнервени, защото досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат до стойностни разкрития са катастрофирали в прокуратурата и на централно, и на регионално ниво, но от вчера това се е променило.

Кметът на Сунгурларе бе задържан при акция на ГДБОП и ДАНС
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"Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Но се започва с вчерашното за държание на кмета на Сунгурларе, защото най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят. Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото", анонсира Радев.

По думите му правителство няма да превишава правата си, като ще спазва разделението на властите и ще се движи в руслото на закона. "Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида", заяви министър-председателят.

След акция в общината: Кметът на Сунгурларе и негов заместник са обвиняеми за корупция
Виж още След акция в общината: Кметът на Сунгурларе и негов заместник са обвиняеми за корупция

По първоначална информация акцията в Сунгурларе беше по разследването на обществени поръчки, за които има данни, че са отклонени огромни суми от бюджета. Разследващите установяват какви дейности са били възложени, дали са изпълнени реално, каква е стойността им и какви суми са изплатени. Проверява се и дали отчетената работа съответства на извършените плащания.

Димитър Гавазов е кмет на община Сунгурларе от ноември 2023 г., когато спечели местните избори още на първия тур като кандидат на ДПС. Преди това в продължение на четири години бе заместник-кмет в администрацията на предшественика си Георги Кенов.

Той също беше обект на разследване, като през 2022 и 2023 г. в общинската администрация бяха проведени полицейски акции. При последната срещу него и заместничката му Тодорка Павлева бяха повдигнати обвинения за престъпление по служба.

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