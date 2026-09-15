Проф. Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география, заяви премиерът

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Всеки българин и всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование, каза министър-председател Румен Радев, който, заедно с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, откри новата учебна година в Основно училище "Христо Ботев" в село Раковица, община Макреж, предава БТА.

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Процесите в образованието в малките и отдалечените населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство за това как ще се развива България. Нашата цел е всяко училище и всяко дете у нас да има равен достъп до качествено образование, каза още Румен Радев.

Четири години след пожара в сградата на училището през 2022 г., временното настаняване на децата се превърна в постоянно, посочи премиерът. Той обяви, че Министерството на образованието и науката вече е осигурило необходимото финансиране, така че децата да се върнат в своята обновена среда, а целта е следващата учебна година да бъде открита във възстановеното училище.

Премиерът отбеляза още, че училището в Раковица е единствено за децата от седем населени места в района и е стълб за съхраняването на живота и българщината в този край.

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По думите му на семействата е било обещано след пожара, че децата ще бъдат преместени в друга сграда само за няколко месеца.

"Ако за администрацията четири години се измерват с преместването на няколко преписки, то за едно дете тези четири години са цял образователен етап", каза премиерът. Той отбеляза, че децата, които са били в първи клас през 2022 г., вече са завършили четвърти клас.

Радев заяви, че държавата не може повече да неглижира подобни проблеми. По думите му Раковица е пример за това как временното решение може да се превърне в постоянно, когато липсват политическа воля и ангажираност с проблемите на хората на място.

Снимка: БТА

Премиерът благодари на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за предприетите действия за решаването на проблема. Той посочи, че за три месеца е осигурено необходимото финансиране, така че децата да се върнат в училището си.

Целта е през следващата учебна година учебният процес да започне в обновената сграда на училището, каза Радев. Той посочи, че това ще даде сигурност на учителите и спокойствие на родителите. "Реформата в образованието е абсолютен приоритет на нашето управление", заяви министър-председателят.

Снимка: БТА

Радев благодари на директора на училището Албена Василева за упоритостта през последните четири години, както и на родителите и местната общност за запазването на образователния процес. Той отбеляза, че запазването на училището е свързано и със запазването на живота в населените места. По думите му там, където училището затвори, постепенно се оттегля и животът от съответното населено място.

Премиерът изрази увереност, че с общите усилия на Министерството на образованието и науката, местната власт, училището и общността следващата учебна година ще започне в обновено училище, което ще дава равен старт на децата.

Снимка: БТА

И още нещо важно. Проф. Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география. Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище и да имаме наистина на изхода от училището граждани, които да имат креативност, да познават добре своята родина и да я обичат, коментира още Радев.

По повод 15 септември Радев отправи пожелание към българските учители, родителите и учениците. За учителите той изрази увереност, че са направили правилния избор, като определи професията им като "свято призвание".

Снимка: БТА

Премиерът благодари на родителите за подкрепата към българското училище и за усилията на децата им. Румен Радев пожела на учениците успех, като ги увери, че усилията, които полагат днес, ще им отворят много врати в бъдеще.

За промените в образованието говори и просветният министър проф. Георги Вълчев, който също присъства на откриването на учебната година в Раковица, заедно с Румен Радев. На въпрос по-конкретно как ще се промени образованието оттук нататък, Вълчев коментира следното:

"Премиерът очерта основните посоки, в които ще върви промяната в образованието. Освен всичко това, което начертахме като приоритети, изключително важно също е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на учениците. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях. Ще променим, разбира се, след това и начините на оценяване на знанията, така че действително да виждаме креативни, мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната си, така както каза и министър-председателят".

По думите на Вълчев всички тези мерки ще бъдат реализирани тази и следващата година.

"Смяната на модела на самите учебни програми е малко по-дълъг процес, защото има и апробация. Планирани са за 2029 година. Ще направя всичко възможно, и това е и мой ангажимент, и към правителството мой ангажимент, този процес да бъде завършен 2028 година, така че да можем действително да предложим съвършено ново съдържание, което насърчава мисленето, креативността, междупредметните връзки", подчерта образователният министър.

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