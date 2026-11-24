С тези темпове никой бюджет не може да издържи, заяви премиерът относно казуса с фалшивите ТЕЛК-ове

217 Снимка: БТА

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Очаквам новите членове на Висшия съдебен съвет и от парламентарната, и от професионалната квота, преди всичко да осъзнават своята отговорност пред върховенството на правото и пред цялото общество, защото оттук нататък от тяхната дейност зависи много за възстановяването на чувството за справедливост. От години непрекъснато говорим за необходимата смяна във Висшия съдебен съвет и е изключително важно, че българският парламент най-сетне намери сили тя да се превърне във факт. Това заяви пред журналисти премиерът Румен Радев, цитиран от пресцентъра на МС.

Запитан за отстраняването на кмета на Варна, Румен Радев заяви, че партиите, които имат представители в Общинската избирателна комисия, дължат отговор дали има опит за овладяване на общината.

"Към г-н Коцев има редица въпроси за Баба Алино и друго незаконно строителство, но отговорът на тези въпроси трябва да се търси по друг начин. Подобни проблеми има в много български общини и ако общинските избирателни комисии започнат да свалят кметовете един след друг, това означава, че се подменя вотът на българските граждани", каза премиерът.

Румен Радев подчерта, че правителството прилага цялостен подход за ограничаване на злоупотребите при издаването на решения от ТЕЛК. По думите му бързото увеличаване на броя им води до сериозно натоварване на държавния бюджет, чиито разходи нарастват прогресивно всяка година.

"Ако продължи с тези темпове издаването на ТЕЛК-ове, немалка част от които фалшиви, никой бюджет не може да издържи", заяви той. За пример премиерът посочи скорошен телевизионен репортаж на БНТ, в който са показани случаи на здрави хора, възползващи се от привилегиите, предоставяни чрез решения на ТЕЛК, докато средствата за хората с реална нужда от подкрепа не достигат.

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"Това деморализира обществото. Затова целта ни е да сведем злоупотребите до минимум, така че помощта да достига до хората, които действително се нуждаят от нея", подчерта Румен Радев.

Премиерът обърна внимание и на натовареността на служителите в Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт.

"Служителите от Агенцията за социално подпомагане и от НОИ са изключително натоварени, включително психически, защото всички социални проблеми в нашето общество накрая минават през тях. Високо ценим тяхната работа и правим възможното в Бюджет 2027 да има повече средства и увеличение на заплатите", заяви Радев.

Министър-председателят уточни, че това са възможностите на бюджета към момента, но подчерта, че и след приемането му ще продължи работата за подобряване на условията на труд.

По повод критиките на опозицията към Бюджет 2027 Румен Радев призова партиите от опозицията да помнят и собствените си действия, довели до тежкото състояние на държавните финанси. "Когато партиите от опозицията критикуват бюджета, нека си спомнят какво са правили, за да бъдат днес държавните финанси в това състояние", заяви премиерът.

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