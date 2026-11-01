Аз гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост, каза премиерът

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"Аз гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост", каза премиерът Румен Радев, след като упражни правото си на глас.

Той добави, че е дал своя вот за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, както и да продължава да чертае европейския път на България, "но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с убеденост".

Министър-председателят гласува по обед с машина в сградата на Професионалната гимназия по транспорт "Макгахан" в София.

"Въпреки лошото време, хората продължават да идват. Не съм се забавил. Виждате какво е движението в София, надявам се, че голяма част от хората ще дойдат да гласуват", каза той. Радев припомни, че до края на изборния ден има още 8 часа.

По думите му кампанията е била "изключително недостойна, компроматна и кална". Премиерът призова на следващите избори да не бъдем толерантни към партии, сайтове и политици, които непрекъснато бълват компромати. "Така не може да има политически диалог. Така не може да има политически диалог! Кандидатите не могат да изложат своите виждания... Всичко стана едни кални борби", каза премиерът.

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Радев добави, че бюджетът ще бъде внесен "тези дни". "Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев - повярвайте, не е лесно!", каза още Радев пред събралите се журналисти.

Снимка: БТА

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