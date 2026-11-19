Премиерът и президентът наблюдаваха анти-дрон система на "Военната полиция" на полигона "Сливница" и се обявиха срещу ново заседание на КСНС за ситуацията в Черно море

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Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова наблюдаваха заедно демонстрация на "Военната полиция" на анти-дрон система на полигона "Сливница". След това в отделни брифинги се обявиха срещу свикване на ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за ситуацията в Черно море след новите удари по търговски кораби край българския бряг, за каквото настояват от ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ.

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"Колко пъти да го свикаме този КСНС", попита Радев, напомняйки за заседанието по същата тема на 7 октомври. Той подчерта, че решението е на президента. На този етап не планирам свикването на ново заседание на КСНС по темата за морската сигурност на България, заяви Йотова.

"Това не означава, че няма да чуем мотивите на опозицията. До този момент призивите за КСНС са само пред вас, медиите. Аз не съм получила никакво официално писмо. Не мисля, че има още какво да се направи от предишното решение, което бяха взела", каза президентът.

Тя също припомни, че заседанието на 7 октомври продължи почти 5 часа и половина. Според нея тогава са били дадени конкретни предложения и една голяма част от тях и мерки в тази посока вече са изпълнени.

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Останките от дронове са дадени на нашите партньори и съюзници, които разполагат със съответни технически лаборатории, съобщи за пореден път Радев.

"Жалко е, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителя на атаките", заяви той. По думите му да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто.

Снимка: БТА

Министър-председателят повтори тезата си от своя реч на конференция за Черно море по-рано днес, че проблемът на атаките с дронове е в тяхната детекция. Той посочи, че партньорски самолети за радиолокация летят епизодично, а България не разполага с такива. Според него политиците, които са били на власт през всичките тези години, е трябвало да инвестират средства в самолети като "Посейдон", за да имаме по-чисто наблюдение на морското пространство.

Снимка: БТА

"Вие как виждате на това голямо морско пространство да осигурим непрекъснато наблюдение, ние нямаме толкова кораби, как да поставим през 10 км кораб", запита той.

В отговор на въпрос за поисканата от президента и подадена, но неприета засега оставка на шефа на НСО Емил Тонев след инцидента с репортерката Соня Колтуклиева, Радев каза, че чака окончателния доклад по случая и "ще стикова" и обсъди резултатите с Йотова.

Снимка: БТА

На въпрос за предложения вече официално от ЕК нов заем от 45 милиарда евро за Украйна, той подчерта, че това не е безвъзмездна финансова помощ. Според него въпросът е дали отделните държави ще участват в гарантирането на този заем. По думите му България не възнамерява да финансира допълнителна военна помощ, но е готова да разгледа възможности за участие в европейски програми за хуманитарна подкрепа.

"България би могла да участва в европейски механизми, които подкрепят именно хуманитарната помощ - за образование, здравеопазване, за отопление през тази зима", обясни Радев. Той уточни, че при евентуално българско участие правителството ще настоява средствата да бъдат насочвани приоритетно към районите в Украйна с компактно българско население.

Снимка: БТА

"Ние като правителство и като държава сме отговорни за съдбата на нашите сънародници и трябва да помагаме с каквото можем", изтъкна премиерът.

Президентът Йотова обяви, че след срещата на министрите на отбраната на Турция, България и Румъния на 28 октомври в София в момента българската държава работи за втората такава.

"Точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на Северноатлантическия съвет в Брюксел следващият вторник. Оттук нататък Черно море ще бъде поставено на всеки един форум, на всяко едно заседание и ще направим всичко възможно да не излиза и от дневния ред на предстоящите срещи на върха в Европейския съюз. В това отношение, идването на председателя на Европейската комисия беше изключително важен знак за нас. Аз ще имам посещение в Румъния и среща с моя румънски колега в началото на следващия месец, в който още веднъж ще поговорим за координацията между двете страни и новите стъпки, които ще предприемем заедно", увери Йотова.

Снимка: БТА

Президентът изтъкна, че атаките с дронове срещу кораби в Черно море не са срещу България.

"Аз не смятам, че тези дронове са насочени срещу България, в нашите териториални години или Русия се опитва да превърне България в част от войната. На ден, може би между 2 и 2 половина, ако трябва да ги разделим, кораба, са атакувани в цялото Черно море", посочи тя.

Снимка: БТА

Държавният глава коментира и срещата на президентите на САЩ, Русия и Китай и разговорите им за войната в Украйна.

"Винаги съм казала, че Европа трябва да вземе изключително активна роля в този процес. Аз не приемам по никакъв начин изключването на ЕС, на европейските държави в преговорния процес, в ситуация, в която войната се води в сърцето на Европа. Нещо повече, смятам, че ако продължава тази тенденция, този ЕС и тези пет европейски държави, които бяхте определени, заедно с представителите на европейските институции, оттук нататък трябва ние сами да поемем тази активна роля и да предизвикаме преговори", призова Йотова.

Снимка: БТА

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