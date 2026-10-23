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Свързаността ще бъде във фокуса на първата по рода си Среща на върха, която ще се проведе догодина в България под съвместното домакинство на премиера Румен Радев и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщиха от правителствената информационна служба.

Кабинетът "Радев"

"Темата е ключова както за страната ни, така и за цяла Европа с оглед на развитието на транспортните коридори, особено по оста Север - Юг", заяви министър-председателят Румен Радев по време на работна среща, в рамките на която беше обсъден приоритетът на правителството за бързо и качествено изграждане на транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура.

В разговора участваха членове на правителството, представители на Агенция "Пътна инфраструктура", Българския енергиен холдинг, Националната електрическа компания, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, както и директорът на регионалния офис на Европейската банка за възстановяване и развитие в България Мануела Несл.

Бързото и качествено изграждане на инфраструктура отключват икономическия ръст, посочи премиерът Радев, като отбеляза, че именно това са очакванията на българските граждани и правителството ще работи целенасочено в тази посока. Премиерът акцентира върху редица инфраструктурни проекти, формиращи стратегическото портфолио на държавата, които следва да бъдат приоритетно реализирани.

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Министър-председателят изтъкна, че наред с досегашния подход, при който строителството, особено на пътища, се реализира единствено с публични средства, следва да се търсят и възможности частен капитал също да бъде инвестиран и да работи за България. Премиерът Радев посочи, че е необходимо да бъде добре проучен чуждия опит, както даде пример със съседна Гърция, където от години успешно се прилагат такива модели.

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