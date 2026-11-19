В България много политици разсъждават като плоскоземци - за тях Земята не е кръгла и ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре, заяви премиерът

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И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини, заяви премиерът Румен Радев в изказване на конференция "Черно море 2026: по-Близкият изток", организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация "Фридрих Еберт" - България.

Той отбеляза, че за страната ни атаките с дронове са изключително трудни за детекция с техниката, с която разполагаме на брега. Радев припомни, че е имало епизодична помощ от партньорите, най-вече подкрепата с патрулна авиация, която да способства за детекцията. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.

"Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Еми, няма как да стане. Няма такъв произведен радар", коментира премиерът.

"Когато говорим за Черно море, трябва да си даваме ясно сметката, че не е просто коридор - транспортен, енергиен и дигитален коридор, изключително важен за нашата икономика. То е пресечна точка на геополитически интереси. Ако искаме да реализираме нашата визия за успешно икономическо и социално развитие на България, трябва да полагаме максимални усилия Черно море да стане от зона на конфликт зона на споделена сигурност", заяви още Радев.

По думите му това изисква не само дипломатически усилия, но и "една много трезва преценка" за състоянието на войната в Украйна, защото сигурността в Черноморския регион е функция от тази война.

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"Ако искаме да решаваме въпросите за Черно море, трябва да способстваме за решаването на глобалните въпроси, и по-специално този за войната в Украйна. За да го решим, трябва да имаме трезва преценка какво се случва с тази война, как се развива, как еволюира, как трябва да приключи", заяви премиерът.

Той спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и торове и петрол.

Искаме да превърнем нашето стратегическо, географско положение в стратегическо предимство най-сетне, заяви Румен Радев. Той отбеляза, че на 8 април ще се проведе срещата на върха на Европейския съюз (ЕС) с държавите от средния коридор (Централна Азия и Кавказ) и с държавите от Залива за Южния коридор.

Радев похвали уникалната система на Украйна за прехващане на безпилотни апарати.

"Да прехванеш тези дронове на голяма височина, с по-голяма скорост, ти трябват изтребители и зенитно-ракетни системи, и то много", посочи той.

"Който не е организирал бойни дежурства и подготовка на летците на тези самолети, той не знае за какво огромно човешко и икономическо усилие става въпрос. Когато пуснеш 150 дрона в тъмните часове на нощта, в малките часове на нощта, колко изтребителя трябва да можеш да вдигнеш, колко хора трябва да имаш на бойно дежурство, колко зенитно-ракетни комплекса трябва да имаш, за да прехванеш всичко това", подчерта Радев.

Снимка: БТА

Министър-председателят коментира виждане на ЕС за войната.

"Едната оптика е политическата - на идеологията и пожелателното мислене. Другата е оптиката на реализма и на военно-стратегическата и военно-оперативната оценка", заяви Радев, според когото, когато гледаме само през едната оптиката на пожелателното мислене, ние стигаме до "днешния печален резултат".

Според премиера НАТО и ЕС започват постепенно да си сменят ролите.

"НАТО движи политика за по-голяма сдържаност и удържане на ескалацията. ЕС, съюзът за мира и икономическо развитие, влага все повече усилия за повишаване на ескалацията, за решаване на този конфликт с военни средства", заяви той.

"Колко ще трябва да платим, за да може да оцелее Украйна в тази ситуация, докога ще можем да плащаме. Това е въпрос, който все повече държави си задават на съветите на ЕС", каза Радев.

Премиерът постави и въпроса какво следва след евентуален мир в Украйна.

"Готови ли сме за нова Студена война. Кои ще бъдат страните в тази нова Студена война. Защото от това, което виждаме днес в Китай, има риск само Русия и Европа да бъдат в тази Студена война. Ако САЩ и Китай не са, какво ще означава това за нас, за нашата сигурност, за нашата икономика. Защото аз си спомням, че по време на Студената война разходите за отбрана бяха много повече от 5% и бяха съпътствани от редица икономически жертви", каза Радев.

Той призова да дефинираме желано крайно състояние.

Според Радев Европа я няма в преговорите за мир в Украйна, защото те се водят в две различни пространства.

"В пространството, в което Европа иска да води преговори, това е пространството на ценностите и международното право. Другото пространство, в което са САЩ и Русия, това е пространството на интересите и на силата, на прагматичния подход. Докато тези две пространства не се срещнат, Европа няма да е на масата", заяви той.

"Виждаме, че това, което беше табу - за териториалния въпрос, президентът Зеленски преди няколко дни изрази готовност за референдум, за първи път се говори по този въпрос. И тук е голямото предизвикателство пред дипломацията - ще успее ли да реши този ужасен за нас конфликт, тази война, без да се намесва териториалният въпрос", каза Радев.

Снимка: БТА

Той постави и темата, ако война се реши чрез териториалния въпрос, как това ще бъде обяснено в ЕС.

"Тогава ще дойде въпросът - защо бяха всички тези жертви, цялото това разрушение, защото имаме една на практика опустошена страна и колко ще платим, защото тя трябва да бъде възстановена", заяви Радев.

Според него ЕС отсега трябва да има стратегия за този сценарий, включително комуникационна.

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