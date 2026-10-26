В първия си коментар след вота министър-председателят обвини Андрей Гюров, че се е хвърлил "на амбразурата в защита на Пеевски" след арестите на кметовете от ДПС

13468 Снимка: БТА

Чуйте статията:

"На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете". Това заяви премиерът Румен Радев в първия си коментар след първия тур на президентските избори, след който подкрепената от ПБ Илияна Йотова изпреварва с много по-малко от очакваното съперника си на предстоящия балотаж Андрей Гюров, подпрепен от ПП-ДБ.

Министър-председателят говори пред журналисти преди да вземе участие в Софийския икономически форум днес. Той очаква от "всеки здравомислещ човек" да разбере, че "трябва да мине през урните, защото за сглобкаджиите това е битка на живот и смърт - да защитят и да прикрият корупцията и заграбеното".

Румен Радев каза още, че няма никакво място за самоуспокоение, всички избори са важни и призова: "Нека в неделя да пратим сглобката в небитието! Нека да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни и достойни ръце".

"Първо искам да поздравя госпожа Йотова с победата при наистина безпрецедентно ниска избирателна активност. Поздравявам я най-вече за това, че запази достойнство и не се вписа в негативната кампания срещу нея. Тези избори са много тревожен сигнал за цялото ни общество", заяви Радев.

Според него слабият интерес към вота е пряко следствие от действията на предишното парламентарно мнозинство.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"ПП-ДБ, Пеевски и ГЕРБ осакатиха Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува. Други повярваха на социологията, че победата е предрешена, и просто не се включиха. От едната страна имаше мобилизация до краен предел, а от другата страна имаше самоуспокоение", посочи министър-председателят.

Той отправи и персонално обвинение към Андрей Гюров.

"Самият Гюров се хвърли на амбразурата да брани Пеевски при арестите на компрометираните кметове и дори обяви действията на органите за възродителен процес. Това е абсолютна публична изява в защита на Пеевски. Самият Гюров разписа без мандат и военното споразумение с Украйна, а днес отново търси реванш", подчерта Радев.

Премиерът обобщи залога на предстоящия балотаж с призив за масово участие пред урните на 1 ноември.

"На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката. Всички избори са важни и няма никакво място за самоуспокоение. Нека в неделя да пратим сглобката в небитието и да подкрепим Йотова, за да бъде България в сигурни и достойни ръце", заяви държавникът.

В отговор на въпрос за представянето на управляващите Радев отрече да разполага със своя партийна структура.

"Нямам партия и призовавам да не се бъркат президентски избори с парламентарни. Самоуспокоението ще изчезне на втория тур и в неделя ще видим по-голяма избирателна активност. На тези избори залогът е пределно ясен за всички ни", каза още Румен Радев пред журналистите.

Втората седмица от кампанията започва при засилена политическа конфронтация преди неделния балотаж.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.