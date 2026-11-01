Снимка: iStock by Getty images
Публикуваха нова порция резултати
Канал в YouTube изнася данни за гласуването към 10:30 часа
34033 Снимка: iStock by Getty images
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Нови резултати от днешните избори изтекоха в YouTube >>
В платформата за видео споделяне са оповестени данни от преброявания към 10:30 часа >>
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Публикуваха нова порция резултати
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