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Народното събрание не събра кворум за трети път за обсъждане на казуса с помилването от Илияна Йотова на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

Парламентът

Този път беше включен и още един случай на помилване след присъда за дрога - на сливенския наркодилър Динко Господинов с прякор "Динко Лудия".

В дневния ред на извънредното заседание беше предвидено като първа точка изслушване на премиера Румен Радев за палежа на антените на "Старлинк" в Плана.

При първия опит за откриване на заседанието в пленарната зала се регистрираха 112 депутати - 32 от 131 от "Прогресивна България", 29 от 39 от ГЕРБ-СДС, 18 от 21 от ДПС, 18 от 21 от ДБ, 14 от 16 от ПП и 1 от 12 от "Възраждане". При втория опит 15 минути по-късно отново се регистрираха 112 депутати - 28 от "Прогресивна България", 29 от ГЕРБ-СДС, всички 21 от ДПС, 18 от ДБ, 15 от ПП и един от "Възраждане".

И трите подписки за извънредно заседание бяха събрани по инициатива на ПП с подкрепа от ДБ и от ГЕРБ.

Парламентът ще пробва за трети път да обсъди казуса с помилването на Петричкия Ескобар
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Парламентът реши да не провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври 2026 г. включително, докато преминат заключителните две седмици от предизборната кампания за президентския вот.

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