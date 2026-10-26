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Приемането на протоколите на секционните избирателни комисии в зала "Арена 8888" в София протича безпроблемно за 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), докато в 25-и МИР са отчетени затруднения заради увеличения обем документация, съобщиха пред журналисти председателят на Районна избирателна комисия (РИК) 23 Даниел Тунчев и председателят на РИК 25 Георги Ралев.

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Засега всичко протича нормално, каза Даниел Тунчев. От 642 секционни избирателни комисии (СИК) са обработени протоколите на над 280 секции. Вървим бързо, очакваме до няколко часа да приключи предаването на протоколите. Има незначителен процент грешки, като предимно става дума за технически пропуски, обясни той.

Тунчев отбеляза, че процесът върви бързо в резултат на ниската избирателна активност. Сканират се по-малко контролни разписки от "Информационно обслужване", а освен това настоящите избори са поредните с машинен вот и членовете на СИК се запознаха с цялата процедура. Проведохме широка кампания за информиране на съставите на секционните комисии, обясни още той, цитиран от БТА.

В началото имахме затруднения, докато се оправи тежката документация, каза председателят на РИК 25 Георги Ралев. По думите му протоколите на първите 100 секции са били много трудно приети.

Ралев обясни, че в сравнение с последните парламентарни избори при настоящите от Централната избирателна комисия се изискват два пъти повече документи.

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Председателят посочи, че досега секционните комисии са носили по един финален отчет от машините, а вече се изискват по три. "Секционните избирателни комисии всяка година са на избори и, естествено, не четат методическите указания, а правят каквото си знаят и каквото са правили на предните избори. В резултат масово пристигат с по една разписка - по един финален отчет", каза Ралев.

 

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Може би вината е и в нас, но разяснителната кампания беше много слаба и методическите указания се променяха в последния момент, в резултат на което секционните избирателни комисии са неподготвени, смята председателят на 25-а РИК.

Според него районните комисии също са неподготвени, защото имат много нови членове без опит и обучението не е на ниво.

Той отбеляза, че има и проблем с това, че машините невинаги са отчели гласове. Това, което се случва, е нещата да се опишат в констативни протоколи и да се предадат в Централната избирателна комисия, която ще вземе решение какво да се направи.

Ралев обясни, че приемането на протоколите на секционните комисии вече върви гладко и очаква да приключи до часове. Оттам нататък нашата работа ще продължи до сутринта, добави той.

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