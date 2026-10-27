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Председателят на СДС Илия Лазаров и заместникът му Румен Христов се разминаха в позициите си дали партията трябва да подкрепи Андрей Гюров на втория тур на президентските избори.

Президентски избори 2026

"СДС потвърждава позицията си, че ако някоя от кандидатпрезидентските двойки поиска подкрепа за втория тур, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет, който ще вземе решение", гласи позиция от името на съюза, публикувана на сайта на партията вчера.

В текста се припомня, че СДС още през юли предложи да има общ десен кандидат. "Ако ни бяха послушали, днес щяхме да се поздравяваме с победа. Високомерието и надменността на ПП и ДБ попречиха това да се случи", се заявява в позицията, в която се казва още, че "непоискана подкрепа не се дава".

Днес това беше потвърдено в интервю на Лазаров по БНР"Андрей Гюров да поиска от нас - СДС, вероятно и от ГЕРБ имат същата позиция, да поискат подкрепа и да седнем да разговаряме. И вероятно ще получат подкрепа, но с това надменно поведение, без да искат подкрепа няма как да я получат", заяви той.

Междувременно Румен Христов публикува различна своя позиция във фейсбук.

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"Знам, че седесарите и всички демократи нямат съмнение кой е печелившият за държавата избор. Важно е всички да излезем и да покажем мощно, че не сме се отказали от него", написа той, добавяйки, че има предвид демокрацията, евроатлантическия цивилизационен избор и свободите, извоювани след падането на комунизма.

"Не сме се отказали от стремежа ни България да бъде достойна европейска държава. Всичко това можем да защитим в неделя. Призивите да не се гласува обслужват другия път - на връщането към Москва, на авторитарния стил на управление, на управленската немощ, на икономическия хаос. Това напомня ли ви на нещо? На мен ми напомня на Виденовото управление", заяви Христов.

"Приятели, на 1 ноември всички към урните, за да защитим европейска демократична България Гласувайте за Андрей Гюров и Георги Кандев с номер 4!", призова той.

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И Лазаров, и Христов са избрани съответно за евродепутат и народен представител от листи на ГЕРБ-СДС.

Христов беше начело на СДС преди Лазаров от юли 2018 г. до юли 2026 г.

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