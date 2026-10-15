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Протестиращи се събраха тази вечер пред сградата на Министерския съвет в София с искане за оставките на президента Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев.

Протести

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Общественото недоволство е породено от цялостната политика на кабинета и от реакцията на властта след серията от инциденти с потопени и повредени търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море през последните дни.

Демонстрацията се провежда на площад "Независимост" под надслов "Долу Радев, долу Йотова". В района има засилено полицейско присъствие. От Столичната община са потвърдили пред БТА, че протестът не е бил предварително заявен.

Според участниците в демонстрацията държавният глава и правителството не реагират достатъчно решително на поредицата от нападения срещу цивилни плавателни съдове. Протестиращите твърдят, че зад атаките стои Русия, и обвиняват българските власти, че избягват да посочат отговорните за тях.

Събралите се скандират "Оставка", "Предатели" и "Затвор".

Снимка: Bulphoto

Сред организаторите на протеста са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от "БОЕЦ".

Снимка: Bulphoto

Напрежението около сигурността в Черно море се засили след две атаки с дронове срещу търговски кораби в българската икономическа зона. На 6 октомври край Бяла потъна корабът "Алфа Ватан", а 12 души от екипажа му останаха в неизвестност. Другият поразен съд — "Ейбъл", беше тежко повреден, но всичките 18 моряци бяха спасени. След осем дни дрейфуване корабът напусна българската икономическа зона.

Снимка: Bulphoto

На 13 октомври край Шабла беше атакуван и потъна "ХС Дигнити" с 16 души на борда. Шестима моряци бяха спасени, а издирването на останалите десет беше прекратено на следващия ден заради лошото време.

Снимка: БТА

На 14 октомври президентът Илияна Йотова съобщи, че България и Румъния ще поискат извънредно обсъждане на ситуацията в Черно море на заседанието на Европейския съвет. Двете държави предлагат мораториум върху бойните действия и използването на дронове в района.

НАТО днес обяви, че е готов да помогне на България и Румъния след спешна среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никушор Дан в Брюксел.

 

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