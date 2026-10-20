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Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев.

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Снимка: БТА

Демонстрацията срещу управляващите в София е под наслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!". Събралите се настояват за държава, която може да се защитава и управление, което разпознава опасностите, действа решително и работи рамо до рамо със съюзниците ни в ЕС и НАТО, предаде БТА.

Снимка: Булфото

В района има засилено полицейско присъствие.

Снимка: Булфото

Зад събитието застанаха 22 общественици, сред които бившите министри на отбраната Тодор Тагарев и на околната среда Борислав Сандов, бившите депутати Лена Бориславова и Методи Андреев, бившият посланик в Москва Илиян Василев и др.

Снимка: Булфото

"Търговски кораби са атакувани и потъват в Черно море. Хора загиват. Руски дронове достигат до опасна близост до нашите граници. Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти. А тук ни приспиват с обещания, че "добрите отношения" с агресора ще ни спасят. Няма да ни спасят! Илюзиите не пазят живота. Мълчанието не е стратегия. А отказът да назовеш заплахата не я прави по-малко реална", пишат организаторите на протеста.

Снимка: БТА

Миналия четвъртък на същото място имаше протест срещу премиера и президента под надслов "Долу Йотова и Радев" с организатори бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

Снимка: БТА

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