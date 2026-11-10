Плакати на български, английски и немски език гласят, че страната ни иска мир, а не от война. Веят се знамена на "Възраждане", но от партията определиха недоволството като гражданско

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С викове "Урсула, не си добре дошла" и призиви да си ходи бе посрещната председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен във Варна, съобщава БТА. Протестиращите развяваха националния флаг и знамето на партия "Възраждане". Председателят на Еврокомисията ще се срещне в морската столица с премиера Румен Радев.

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Според Николай Костадинов - общински съветник от "Възраждане" във Варна, протестът е граждански, организиран в социалните мрежи, а не е от политическата формация.

Според информации в местната преса още вчера обаче структурите на "Възраждане" в морската столица са подготвяли проявата. А лидерът на партията Костадин Костадинов написа днес във Фейсбук, че неканен гост идва в града.

Костадинов написа: "Урсула фон дер Лайнен, председателката на Европейската комисия, идва по своя инициатива, без да е канена от българската държава, за да ни била помогнела за сигурността в Черно море.

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Стотици варненци ще се съберат днес на протест срещу неканената гостенка, за да и кажат две неща:

1. Урсула не е добре дошла във Варна и България.

2. Ако иска да възстанови сигурността в Черно море, достатъчно е просто да спре подкрепата за фашистка Украйна."

Протестиращите срещу визитата на Фон дер Лайен издигнаха и плакати на български, английски и немски език, с които призоваваха председателката на ЕК да си ходи. Основният им аргумент бе, че нашата страна иска и има нужда от мир, а не от война.

При преминаването на кортежите, които влязоха на територията на Военноморското училище във Варна, протестиращите хвърлиха няколко плодове. Полицейският кордон не допусна хора да достигнат до автомобилите.

Предвижда се премиерът Румен Радев и Фон дер Лайен да посетят Учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Никола Йонков Вапцаров". По време на посещението ще бъдат представени дейността и възможностите на няколко специализирани центъра и лаборатории. Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще разгледат Центъра по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография, както и Центъра за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (КВАЗАР) и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

В програмата е и посещение и на Научноизследователската лаборатория за космически технологии "Азимов".

Снимка: БТА

Снимка: БТА

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