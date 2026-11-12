8463 Снимка: Иван Коловос

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"Прогресивна България" публикува на фейсбук страниците на партията и парламентарната си група позиция за днешното изказване на изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров, че ако дружеството тръгне "по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз".

"Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на "Кауфланд" бърка закона с беззаконието", заявяват от ПБ.

Управляващата партия подчертава, че никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани.

"Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи", пишат още от ПБ.

"Ние не сме във война с търговските вериги, а с нелоялните търговски практики. Аз не оценявам подобен тон. Смятам, че той е доста арогантен и показва пълна липса на уважение към българското правителство, към българските институции и към независимите регулаторни органи", заяви по-рано вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

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В понеделник Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи общо 75,65 млн. евро санкции на "Кауфланд България" за 3 установени нарушения на правилата срещу нелоялните търговски практики при отношенията с български производители на хранителни продукти. Проверката е установила, че през 2026 г. търговската верига е използвала по-силната си позиция при договарянето с доставчици, като е поставяла условия в своя полза и в ущърб на производителите.

Според Пулев след решението на регулатора компанията е можела да избере различен подход и да заяви готовност да отстрани установените проблеми. Вместо това, по думите му, е последвала агресивна реакция.

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