Не се намираме в предизборна кампания, докато няма окончателно оповестено решение кои отиват на балотаж, изтъква преподавателят по конституционно право

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Премиерът Румен Радев не е нарушил закона, защото е изразил мнение преди да са обявени резултатите от първия тур, смята конституционалистът проф. Пламен Киров. Той коментира така казуса с изявлението на министър-председателя от вчера, разпространено от правителствената информационна служба, в което Радев казва: "На изборите в неделя ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете".

След това Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, подаде сигнал до ЦИК за предполагаема предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

И така възникна въпросът ползва ли Радев правителствената информационна служба за агитация.

Не се намираме в предизборна кампания, докато няма окончателно оповестено решение кои отиват на балотаж, каза в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров.

Закон за Министерския съвет няма, обърна внимание юристът. Според него е тънка границата между това дали министър-председателят може да вземе отношение по изборния процес или не може. "Може, защото е лидер на политическа партия, която макар и непряко участва в избора така, както участват и народните представители", каза проф. Киров. Но изтъкна, че "не е редно такова изявление (на Радев) да бъде качено на страницата на Министерски съвет, защото това не е официално изявление в качеството му на министър-председател."

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Проф. Пламен Киров каза още, че министър-председателят и министрите не са държавни служители, а политически лица и затова могат да правят политически коментари.

"Има Закон за държавната администрация и Закон за държавните служители, където е определено, че те не могат да правят политически изказвания и трябва да бъдат политически неутрални. В този смисъл въпросните закони не ограничават политическите лица, а именно министър-председателя и министрите. Има едно решение на Конституционния съд, което се занимава специално със статута на министър-председателя и на министрите, които участват в избори за народни представители. Защото те също могат да се кандидатират и да провеждат предизборна кампания за себе си в едни парламентарни избори. Не се намираме точно в тази хипотеза, но би могло да се стъпи върху мотивите на решението на КС във връзка със сегашния казус", обясни преподавателят по конституционно право.

"Не може да се забрани на министър-председателя да се произнася", смята проф. Пламен Киров. И припомни случаите, когато лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по времето, когато бе премиер, правеше политически коментари, докато шофираше държавния джип и возеше министри на задната му седалка.

Според проф. Пламен Киров има нужда от допълнителна регламентация, за да не възникват такива въпроси.

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