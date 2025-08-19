Формулата е Украйна в НАТО без НАТО, за да не се дразнят Путин и Тръмп, които са единодушни по този въпрос.Това мнение изрази пред БНР проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет и дипломат, след срещата във Вашингтон между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и съпътстващите разговори с европейските лидери.

Русия - Украйна

FT: Украйна предлага на Тръмп оръжейна сделка за $100 млрд., за да получи гаранции за сигурност
Виж още FT: Украйна предлага на Тръмп оръжейна сделка за $100 млрд., за да получи гаранции за сигурност

Според него Украйна трябва да спре да политиканства по този въпрос, защото не е ефективно.

Включването на САЩ за обезпечаването на сигурността на Украйна е много важно, подчерта проф. Станчев. По думите му, Украйна трябва да получи статут на съюзник на САЩ извън НАТО, по подобие на Израел.

Украйна разбира, че сега няма да може да си върне нито Крим, нито Донбас. Най-сложният въпрос ще е да се изтеглят ли украинците от Донбас, очаква той.

"Впечатлението ми е позитивно. По-обнадеждаващо от срещата в Аляска. Тази среща беше по-конкретна", заяви проф. Станчев и допълни:

"В Аляска Тръмп искаше да се подмаже на Путин, което не остана незабелязано от Китай."

За украинците Зеленски е "човек, който може да се огъне, но няма да се счупи", посочи още Станчев.

"Вече не е този Зеленски, който беше преди половин година. Той пристигна с цял отбор европейски лидери, които все пак балансираха нещата на срещата с Тръмп."

По повод заявката на руската страна на бъдеща двустранна среща между Москва и Киев да бъде съобразено нивото на представителност, Станчев каза:

"Засега със Зеленски ходи само шефът на канцеларията Ермак, не бива така. Той трябва да си гледа работата в офиса на президента, а не да се прави на министър на външните работи."

Ще мине време и Украйна ще бъде свободна, независима, силна държава, а акцентът на ЕС ще се премести в Източна Европа, прогнозира проф. Михаил Станчев.

ИЗБРАНО
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда Лайф
Освен с годежен пръстен за милиони, Кристиано зарадва Джорджина с подаръци за 270 000 паунда
28359
11 години по-късно: Българин отново игра в Премиър лийг Корнер
11 години по-късно: Българин отново игра в Премиър лийг
4068
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия Бизнес
Украйна планира невижданите 50% от бюджет 2026 за оръжия
11253
Технологиите, които променят света: Наръчник за бъдещите иноватори и ИТ специалисти IT
Технологиите, които променят света: Наръчник за бъдещите иноватори и ИТ специалисти
2242
Старобългарски надпис е сред значимите открития при проучванията на Никополската крепост това лято Impressio
Старобългарски надпис е сред значимите открития при проучванията на Никополската крепост това лято
9959
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители Trip
Братската могила в Пловдив отваря врати за посетители
3551
Каква е разликата между хляба с квас и този с мая Вкусотии
Каква е разликата между хляба с квас и този с мая
6014
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ Времето
Дъжд и гръмотевици в началото и в края на седмицата, горещо - в средата ѝ
2231