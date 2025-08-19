"Включването на САЩ за обезпечаването на сигурността на Украйна е много важно",

3760 Снимка: БНТ

Формулата е Украйна в НАТО без НАТО, за да не се дразнят Путин и Тръмп, които са единодушни по този въпрос.Това мнение изрази пред БНР проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет и дипломат, след срещата във Вашингтон между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и съпътстващите разговори с европейските лидери.

Според него Украйна трябва да спре да политиканства по този въпрос, защото не е ефективно.

Включването на САЩ за обезпечаването на сигурността на Украйна е много важно, подчерта проф. Станчев. По думите му, Украйна трябва да получи статут на съюзник на САЩ извън НАТО, по подобие на Израел.

Украйна разбира, че сега няма да може да си върне нито Крим, нито Донбас. Най-сложният въпрос ще е да се изтеглят ли украинците от Донбас, очаква той.

"Впечатлението ми е позитивно. По-обнадеждаващо от срещата в Аляска. Тази среща беше по-конкретна", заяви проф. Станчев и допълни:

"В Аляска Тръмп искаше да се подмаже на Путин, което не остана незабелязано от Китай."

За украинците Зеленски е "човек, който може да се огъне, но няма да се счупи", посочи още Станчев.

"Вече не е този Зеленски, който беше преди половин година. Той пристигна с цял отбор европейски лидери, които все пак балансираха нещата на срещата с Тръмп."

По повод заявката на руската страна на бъдеща двустранна среща между Москва и Киев да бъде съобразено нивото на представителност, Станчев каза:

"Засега със Зеленски ходи само шефът на канцеларията Ермак, не бива така. Той трябва да си гледа работата в офиса на президента, а не да се прави на министър на външните работи."

Ще мине време и Украйна ще бъде свободна, независима, силна държава, а акцентът на ЕС ще се премести в Източна Европа, прогнозира проф. Михаил Станчев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.