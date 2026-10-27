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Първият тур на президентските избори завърши с изравнени позиции и оспорван балотаж между кандидатите Йотова и Гюров, като рекордно ниската избирателна активност от 23% е ярък знак за отчуждение на гражданите от политическата система. Това заяви директорът на Електоралния анализ и прогнози в Gallup International Balkan и бивш член на ЦИК проф. Михаил Константинов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио "Фокус".

Президентски избори 2026

По думите му предстои интересен сблъсък, в който двете основни тенденции противопоставят психологическото предимство на догонващия спрямо по-големия потенциален резерв от гласове на опонента му.

"Първо, активността е безобразно ниска - това е най-ниската активност на избори в цялата изборна история на България. Огромният срив в броя на избирателите лишава бъдещия избран президент от всякаква легитимност", коментира проф. Константинов.

Експертът подчерта, че машините за гласуване и натрупаните обществени напрежения са довели до сериозен протестен вот и отказ на избирателите да участват в изборния процес, което служи като "страхотно предупреждение за политическата класа".

"Съставът, който направи 100% машинно гласуване във големите секции, отблъсна маса хора. Аз смятам, че отблъсна поне половин милион. Мои колеги говорят за 700 000, но във всеки случай гигантско количество хора не гласуваха. И то, забележете, повечето от тях са избиратели на госпожа Йотова. Това е ясно защо така. Машинните са фундаментална глупост за изборната практика и никой в Европа не ги използва. В конкретния случай приемането да се гласува с тях беше прострелване в крака страна на "Прогресивна България", която подкрепи госпожа Йотова.

Независимо от изхода на балотажа в неделя, проф. Константинов призова за осъзнаване на факта, че гражданите са "осъдени да живеят заедно в една България".

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"Първото и най-важното, ние ще продължим да живеем заедно. И с това трябва да си свикнем в условията. Който и да спечели, ние сме българи и имаме една България. На тоя свят сме осъдени да живеем тук. Толкоз", заключи проф. Константинов.

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