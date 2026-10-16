Виждаме, че има системен проблем в института на помилванията, категорични са от партията

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"Продължаваме промяната" (ПП) отново събра подписи за свикване на извънредно заседание на парламента по случая, наречен от партията "Петрички Ескобар". Става дума за помилването в края на 2022 г. на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов от Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент.

От ПП събраха с подписка депутатите по тази тема и във вторник (13 октомври), но мнозинството от "Прогресивна България" (ПБ) провали заседанието. А на следващия ден не допусна и заседание на правната комисия по този въпрос.

"Чувам коментари, че това било предизборно. Уверявам всички, че след изборите отново ще поставим въпроса, защото видяхме всички, че начинът, по който се правят помилванията в България е системен проблем", заяви пред медиите в Народното събрание Николай Денков, председател на парламентарната група на ПП. Според него става дума за 110 преписки и четири помилвания.

"Последната седмица излезе нова информация, че шест месеца подред комисията (по помилванията - б.р.) е работила, без да има кворум. Ние не можем да разберем какво е дала медицинската комисия като информация, какви са препоръките на комисията по помилванията, на каква база е взето решението и всеки опит да бъде получена тази информация се сблъсква със стена. Това, което е важно е защо продължава криенето на информация", каза още Денков, напомняйки, че мнозинството в парламента е провалило и заседанието на правната комисия по случая.

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"Искаме извънредното заседание да се проведе другата седмица във вторник. Информацията се дава избирателно от президентството. Българските граждани трябва да знаят как е осъществявана функцията по помилването в миналото, за да могат да направят информиран избор другата седмица", включи се в брифинга депутатът от ПП Стою Стоев. "Разбира се, че има предизборни цели, но проблемът е системен", обърна се към медиите той в отговор на забележката, че се преследват предизборни цели.

И запитан кои от останалите парламентарни групи са подкрепили подписката добави, че това са "Демократична България" и ГЕРБ-СДС, а от "Възраждане" не са се подписали.

"Какво значи предизборно?! Виждаме, че има системен проблем в института на помилванията", каза Стоев.

"Наслоява се информацията, че г-жа Йотова се опитва да скрие нещо. Какво точно се очаква да свърши прокуратурата", каза още той по повод това, че президентът Йотова даде материалите по случая на прокуратурата. Вечерта, след като парламентарното заседание за помилването на "Петричкия Ескобар" бе провалено, президентът Йотова декларира, че от името на президентската институция ще изпрати на държавното обвинение абсолютно всички документи "от А до Я", въз основа на които е взето решението за помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов.

Според Бойко Рашков, също депутат от ПП, по този начин се прави опит да се парира разпространяването на факти и обстоятелства по случая с помилването на Атанасов.

"Чух от народен представител, че се говори за милосърдие, но президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медицински сестри, за да проявяват милосърдие. Една присъда, дори да съдържа сведения, свързани с държавна тайна - дори да се касае за шпионство, и независимо дали съдебното заседание е било при закрити врата, присъдата се обявява публично. А същевременно една институция - на държавния глава, е обхваната от тайнственост. И едва ли не има канали, по които се движат някои хора, за да получат помилване", добави Бойко Рашков.

"Що се касае до здравословното състояние на помилвания "Петричкия Ескобар", имаме основание да се съмняваме в експертизата на споменатите в интервю на Петър Витанов (председател на ПГ на ПБ - б.р.) и ми се струва, че трябва да се знае кои са лицата, подписали заключението. Всички наблюдавахме един клип, красноречиво говорещ за умиращия лебед "Петрички Ескобар", заключи Рашков. Депутатът от ПП имаше предвид изказването на Витанов, след като заседанието на парламента на 13 октомври бе провалено. Токава Витанов обясни пред медиите, цитирайки медицинските заключения: "Този човек е с инсулт, перитонит, левкемия, деменция". Според него Атанасов страдал от заболявания, несъвместими с живота.

Случаят с помилването на Огнян Атанасов бе изваден публично от лидера на ПП Асен Василев на 11 септември. Той призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото е помилвала наркодилъра Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", десет години преди да му изтече присъдата.

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