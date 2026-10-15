Атаките срещу търговски кораби представляват сериозна ескалация и нарастваща заплаха за сигурността на Европа и източния фланг на НАТО, пишат в общо писмо до генералния секретар на Алианса либералните партии на България и Румъния

738 Снимка: "Продължаваме промяната"

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"Продължаваме Промяната" и "Съюз за спасението на Румъния" желаят да изразят дълбоката си загриженост във връзка с повтарящите се атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове за граждански цели в Черно море, в непосредствена близост до териториалните води на България и Румъния, а наскоро и в самите териториални води на Румъния. Тези атаки представляват сериозна ескалация и нарастваща заплаха за сигурността на Европа и източния фланг на НАТО, особено след тревожните атаки през последните часове в териториалните води на Румъния.

Това се казва в писмо до генералния секретар на НАТО Марк Рюте, което беше изпратено днес и подписано от председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, председателя на "Съюз за спасението на Румъния" Доминик Фриц, Никола Минчев - евродепутат от "Продължаваме Промяната" от групата на "Обнови Европа", румънския евродепутат Дан Барна от "Съюз за спасението на Румъния" от групата на "Обнови Европа", и подкрепено от Валери Айе - председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент.

"При потопени плавателни съдове, съобщения за изчезнали членове на екипажите изложени на риск цивилни граждани тези заплахи за нашата колективна сигурност изискват незабавни и решителни действия. Първоначалните данни категорично насочват към участие на Русия.

Ето защо призоваваме НАТО да укрепи съвместния военен оперативен център и ротационното командване в държавите членки на Алианса, граничещи с Черно море", се призовава в писмото.

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Според подписалите документа "нападенията срещу търговски плавателни съдове за граждански цели застрашават човешки животи, международната търговия, свободата на корабоплаването и сигурността на източния фланг на Алианса. Те не могат да бъдат третирани като изолирани инциденти или просто приемани като новата реалност в нашето съседство. Сигурността на Европа започва от нейните граници, а Черно море трябва да бъде признато за един от най-важните ѝ приоритети в областта на сигурността".

В писмото се призовава също за спешна оценка на допълнителните отбранителни мерки, включително засилено морско наблюдение, способности за противодействие на дронове и укрепване на противовъздушната и противоракетната отбрана, за да се гарантира, че България, Румъния и техните съюзници са адекватно подготвени да реагират на бъдещи заплахи. Не бива да се допуска Русия да превърне Черно море и източния фланг в зона на несигурност, сплашване и безнаказаност.

Приветства се фактът, че Европейският съвет и Европейският парламент ще обсъдят влошаващата се ситуация със сигурността в Черно море. "Разчитаме на Вашето лидерство, уважаеми господин генерален секретар, за да гарантирате, че НАТО ще засили сигурността на Черно море и източния фланг", се казва в заключение.

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