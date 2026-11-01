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Не са водени никакви разговори за подкрепа, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като упражни правото си на глас в 78-мо СУ "Христо Смирненски" в Банкя. Вотът му беше забавен заради проблем с машината за гласуване.

Президентски избори 2026

"Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато, дори да е трудно и дори да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. А поне с Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране", заяви Борисов на въпрос дали Андрей Гюров му е поискал подкрепа, или Борисов сам му я е дал и дали изобщо са водени разговори с кандидата за президент.

Ниската избирателна активност Борисов коментира с думи на Румен Радев назад през годините, според когото причината за нея е, защото хората не вярват на управляващите, корупцията, неспазването на законите. Както и, че отливът на инвестиции също е заради управляващите и корупцията и това е факт и за Радев, подчерта Борисов.

Неслучайно хората са казали "език мой, враг мой", каквото е говорил към днешна дата, същото важи за него, каза още лидерът на ГЕРБ.

Всички са за мир в този свят, какво значи мирът - едното е капитулация, другото е да излезеш достойно от тази война, посочи още той, цитиран от БТА.

Според него това означава да си застане всеки на територията, където е бил, да се подпише незабавно мирно споразумение, да се направи една неутрална зона за 10 години, докато тече дипломацията, и да спре кръвопролитието.

Да тръгнат веригите на доставки, в момента никой не иска да чартира кораби в Черно море, подчерта Бойко Борисов. И те го гледат това, добави той.

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Хората на избори винаги гласуват срещу управлението, този път имахме доста различни предложения, те не се приеха, смята Борисов, като още една причина много хора да не отидат до урните. При тази ниска избирателна активност, тази непредставителност, който и да стане президент, той много трудно ще бъде обединител на нацията, върховен главнокомандващ, изтъкна лидерът на ГЕРБ.

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